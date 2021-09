Rada před Konferenční ligou: Chci hlavně přežít. Peníze mě nezajímají

Před ničím neuhýbá. „Hrajeme doma, takže nám to velí zvítězit,“ hlásí jablonecký trenér Petr Rada před vstupem do základní skupiny do základní skupiny Konferenční ligy proti rumunské Kluži. „Hráči dostanou možnost se ukázat,“ dodává odhodlaně.

Jak Kluž vnímáte?

„Je to tým, který hraje evropské poháry pravidelně, máme ještě v paměti, když hráli se Slavií. Jde o silný klub s ekonomickým zázemím, vrátil se trenér Petrescu, který je podepsán pod jejich největšími úspěchy. Mají spoustu zajímavých a zkušených hráčů, dominují v domácí lize. Teď sice prohráli, ale předtím měli čisté konto – sedm zápasů, sedm vítězství. Určitě jde o soupeře, který má jméno. Musíme jeho kvalitu respektovat.“

Je pro vás těžší přečíst soupeře, když nedávno změnil trenéra?

„Petrescu je spíš staronový trenér, má v Rumunsku velké jméno. Teď si bude chtít vytvořit tým k obrazu svému. Co jsem slyšel, je nekompromisní, zásadový, tvrdý, uvidíme, co do hry Kluže přinese.“

Jak je na tom Martin Doležal, který v neděli proti Karviné střídal kvůli zranění?

„Je stoprocentní. Stejně jako ostatní hráči, zaplaťpánbu. Věřím, že se přes noc nic nestane. Nejde jen o Martina Doležala, každý zraněný hráč pro nás představuje nepříjemnou ztrátu. Do útoku ale máme i Nešpora a Čvančaru.“

Vytkl majitel klubu Miroslav Pelta týmu v Konferenční lize nějaký cíl?

„Nevím. Nebyl jsem u toho, musíte se zeptat hráčů.“

S kolika body byste byl osobně spokojen?

„Já chci každý zápas vyhrát, i když to bude těžké. A hlavně ho přežít.“

Takže budete spokojen pouze s osmnácti body?

„Jak říkám, budu hlavně rád, když každý zápas přežiju. Ve skupině je jich šest.“

Po postupu přes Žilinu jste mluvil o tom, že byste byl rád, kdyby část odměny ve výši 75 milionů korun od UEFA šla do kabiny. Stalo se?

„Mimo mě.“

Jako že všichni dostali, jen vy ne?

„Ne, že tahle věc jde mimo mě. Mě peníze nezajímají. Musíte se zeptat hráčů, já o tom nic nevím, neptal jsem se jich. A s prezidentem jsem o tom nemluvil. Ale pokud to slíbil, tak to i splní. Nějaká cílová odměna do týmu přijde. Věřím tomu.“

Můžete uplatnit zkušenosti, které jste před třemi roky získali ve skupině Evropské ligy?

„Zkušenosti získáte pouze tehdy, pokud hrajete každý rok minimálně šest zápasů v Evropě. Jestli v ní hrajete jednou za tři roky, o zkušenostech se nedá bavit. Na rozdíl od Kluže, která Evropu každý rok hraje. Tři čtvrtě hráčů, kteří za nás hráli Evropskou ligu, je už pryč.“

Se Žilinou byla skvělá atmosféra, i diváci vám pomohli k výraznému vítězství. S Kluží budete hrát znovu pod umělým osvětlením, věříte, že by se to mohlo opakovat?

„Umělé osvětlení hraje určitou roli, i počasí je teď ideální. Já jsem vždycky hrál radši večer než přes den. Ale ten čas – devět hodin – je už na tenhle kraj pozdě, myslím si. Takže nevím. Ale říkám to furt: pokud máte fotbal rád a baví vás, přijdete na něj i o půlnoci. Já chodil vždy i na soupeře. Řekne se Kluž, Rumuni. Ale určitě je to atraktivní soupeř.“