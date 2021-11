Čvančara může vystřelit miliony. Řeší smlouvu, touží po něm i Slavia

Jablonec čekají dva soudné dny. Zítra padne verdikt ve vleklém procesu s bossem Miroslavem Peltou, kterému hrozí devět let vězení. A už dnes nastoupí zelenobílí v klíčovém duelu proti Alkmaaru, po kterém mohou slavit postup do vyřazovací části Konferenční ligy. Spoléhat při tom budou opět na Tomáše Čvančaru, který patří se třemi góly mezi nejlepší střelce soutěže.

TOMÁŠ ČVANČARA V KL 2021/22 5 startů 131 minut 4 góly 14 střel 0 asistencí 77,67% úspěšnost přihrávek 2 ŽK Zdroj: uefa.com

Je ve skvělé společnosti. Vždyť tři branky jako Tomáš Čvančara zaznamenali v základní skupině Konferenční ligy rovněž anglický bombarďák Harry Kane z Tottenhamu nebo Stephan El Shaarawy z AS Řím. Lépe na tom jsou pouze André Green ze Slovanu Bratislava a Ola Solbakken z Bodö/Glimt, kteří se trefili čtyřikrát.

„Je to velmi potěšující, zapracoval na sobě a přináší to ovoce. Od útočníka se čekají góly a on to potvrzuje,“ těší dlouholetého hráčova agenta Davida Nehodu.

Jablonecký útočník skóroval jednou i v play off proti Žilině, další čtyři zásahy přidal ve FORTUNA:LIZE. V roli nejlepšího střelce klubu na podzim zcela přirozeně vystřídal Martina Doležala, kterému předtím dlouhou dobu trpělivě kryl záda.

„Tomášova pozice je diametrálně rozdílná oproti minulé sezoně. Jsem rád, že se začíná prosazovat, začátky v Jablonci neměl jednoduché. Ale pořád musíme respektovat, že je tam Doležal, s kterým tvoří velmi silnou a údernou dvojici,“ říká Nehoda.

První zápas v základní skupině proti Kluži (1:0) přitom Čvančara ještě proseděl celý na lavičce. V Alkmaaru už nastoupil v základní sestavě, ale o přestávce musel střídat kvůli otřesu mozku. Od první minuty hrál i domácí zápas s Randers (2:2), v němž se blýskl dvěma góly – zvlášť ten první patičkou stál za to. Do odvety v Dánsku šel Čvančara zase z lavičky, ale kontaktní brankou vrátil hosty do zápasu a přispěl k remíze, která drží Jablonec na postupové druhé příčce. Pokud dnes porazí Alkmaar a Randers prohraje doma s Kluží, bude z toho už kolo před koncem postup a s tím spojená prémie v minimální výši 8,5 milionu korun.

Mnohem zajímavější výnos pro Jablonec však může představovat prodej jedenadvacetiletého útočníka, k němuž se schyluje třeba už teď v zimě.

„Registruju oťukávání holandských a belgických klubů,“ přiznává Nehoda, který cítí, že má v katalogu horké zboží. Zvlášť když Čvančara potvrdil svou fazonu i v dresu reprezentační jedenadvacítky, za kterou se trefil v kvalifikaci na hřišti Slovinska (1:1). „Poté se mi ozvaly i kluby z Itálie, které měly na tomto zápase hodně skautů,“ dodává Nehoda.

Ve hře je nicméně i návrat do pražských „S“, za které Čvančara hrál coby teenager. Sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek se podle informací deníku Sport už s Peltou dokonce sešel a nabídl odstupné kolem šestnácti milionů korun. Úřadující mistr se tak chce připravit na případný odchod útočníků Jana Kuchty a Michaela Krmenčíka, který v Edenu pouze hostuje.

Čvančara patrně i z tohoto důvodu v nedělním utkání na Slavii dostal přednost před Doležalem, aby se náležitě předvedl. V první půli zaujal pouze vzteklým praštěním míčem o zem, za které dostal žlutou kartu. Šlo patrně o projev frustrace z hry hostí, kdy se prakticky nepotkal s balonem. Po přestávce se ocitl po přihrávce Václava Pilaře asi v největší šanci Jablonce, jenže na přední tyči tísněný Aihamem Ousouem netrefil bránu. Televize O2 Sport mu nicméně naměřila maximální rychlost 35 km/h, což je velmi dobrá hodnota. A další skvělá reklama pro Čvančaru.

„S panem Peltou máme určité dohody, momentálně řešíme novou smlouvu. Uvidíme, jestli Tomáš vydrží v Jablonci i pro jaro, odejde v létě nebo až za rok. Nějaké řešení necháme až po skončení podzimní sezony. Teď by se měl soustředit na hru, nerad bych, aby se rozptyloval,“ nechává si Nehoda otevřeny zatím všechny možnosti.