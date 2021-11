Rada před KL: Potřebovali jsme vyčistit hlavy. Na ligu se mě neptejte

SESTŘIH: Slavia - Jablonec 5:0. Sešívaní nakládali a odpoutali se v čele, zářil Stanciu VŠECHNA VIDEA ZDE

„Když jsem na tiskovku šel, chtěl jsem, abyste se na ligu už neptali. Víme, jak na tom v ní jsme. Ale tohle je Konferenční liga, nic jiného bych do toho nemontoval. Potřebovali jsme vyčistit hlavy, od úterka se věnujeme Alkmaaru. Soustředíme se jen na něj.“

Proč se Jablonec prezentuje v domácí soutěži a na evropské scéně tak rozdílnými výkony?

„Sám si tím lámu hlavu. Asi je to tím, že v české lize hrajeme stále dokola proti stejným soupeřům, navzájem se známe. Na mezinárodním poli jsou naše výkony koncentrovanější – i když je to špatně a víme to. I hráče to trápí, jediná omluva trošku je, že si až na zápas na Slavii vytváříme šance, ale neproměňujeme je. Musíme věřit tomu, že se to otočí.“

Alkmaar je na tom v lize podobně jako vy, dvanácté místo rovněž neodpovídá ambicím. Spoléháte na to, že bude mít v hlavě spíš nedělní zápas v Arnhemu?

„Myslím, že v evropských pohárech nějaké podcenění nebo menší koncentrace nehrozí. Co jsem viděl poslední zápasy Alkmaaru, hrajou prakticky pořád se stejnou jedenáctkou, nijak zátěž nerozkládají. Navíc se hraje i o nějakou ekonomickou motivaci.“

Řešíte dilema, zda nechat v útoku Tomáše Čvančaru, nebo do něj vrátit Martina Doležala?

„Řeším.“

A je to těžké?

„Je, ale doufám, že se trefíme. A nejde jen o útočníky. Rozhodujeme se podle soupeře a situace, v které jsme. Uzdravili se nám hráči, jsme v plné síle a nejdeme do zápasu jako jedenáctka, ale kádr třiadvaceti lidí, který se pokusí navázat na dosavadní výkony v Konferenční lize.“

Jak moc je nepříjemné, že se musíte obejít bez vykartovaného stopera Vojtěcha Kubisty?

„Útěchou aspoň je, že se naopak vrací Zelený, tedy levonohý stoper, to je vždycky výhoda. Při přebírání míče, rozehrávce i zrychlení hry. Ale absence jsou dané a musíme se s nimi vypořádat.“

Je ve hře i jiná varianta než s Michalem Surzynem?

„Alternativ je teď už víc, ale pauza u některých hráčů byla hodně dlouhá, uvidíme, jak to vyřešíme.“

Věříte ještě v první místo ve skupině?

„Zbývají dva zápasy, tedy šest bodů. Na Alkmaar ztrácíme pět, takže šance pořád je. (směje se) Ale takhle daleko se dívat nechci. My se soustředíme na čtvrtek, kdy jsou ve hře tři body. Ale i když s Alkmaarem neuspějeme, pořád budeme mít šanci na postup.“

Co jste si vzal z prvního zápasu v Alkmaaru?

„Vysokou úroveň hry soupeře. Pro nás bylo povzbuzující, že jsme se soupeři vyrovnali a v některých pasážích jsme hráli velice dobře. Ale jednou situací, kterou jsme si nepohlídali, jsme prohráli 0:1.“