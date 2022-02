Slavia odletěla na play off KL bez Trpišovského. Ještě se možná připojí

Trenér Jindřich Trpišovský ze zdravotních důvodů neodletěl s fotbalisty pražské Slavie do Istanbulu ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy proti Fenerbahce. Podle českého mistra je ve hře možnost, že by se k týmu připojil později. Kvůli zranění zůstal v Praze pravý obránce či záložník Lukáš Masopust.

Trpišovský se necítil před úterním odletem do Turecka, kam mužstvo zamířilo po obědě, dobře. Pokud se ale jeho stav zlepší, za týmem by mohl do Istanbulu dorazit. V případě, že by chyběl, by ho museli zastoupit asistenti.

Červenobílí před utkáním s šestým týmem turecké ligy řeší především post pravého obránce. Kvůli třem žlutým kartám bude chybět dánský bek Alexander Bah a mimo hru zůstává i zraněný Masopust, který kvůli potížím se stehenním svalem už vynechal v minulém týdnu zápas domácího poháru se Spartou a ligové utkání na hřišti Slovácka.

Trenéři proto dumají nad tím, koho na post pravého beka postaví, ve hře by mohla být i varianta se třemi stopery. „Hned po zápase na Slovácku už jsem některé kluky začal připravovat na Fenerbahce. Dva lidi jsem upozorňoval, ať se na čtvrtek připraví na pravého beka,“ řekl Trpišovský.

Slavia na úvod jarní části sezony senzačně prohrála v lize s Karvinou 0:1 a poté podlehla také Spartě v MOL Cupu. Na Slovácku ale dokázala zvítězit 1:0 a do Istanbulu, kam jako tradičně při venkovním pohárovém zápase zamířila s dvoudenním předstihem, odletěla v lepší náladě. V Turecku může být hlediště zcela zaplněno.

„Naše trenérská parta se s tureckým týmem ještě nesetkala. Bylo to naše přání a jsme rádi, že to teď vyšlo. Letíme do Turecka a všichni se na to těšíme. Víme, jaká tam bývá bouřlivá atmosféra, očekáváme plné hlediště. Myslíme, že to pro nás bude velký zážitek,“ uvedl pro klubový web jeden z asistentů trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Odvetu odehrají Pražané příští týden doma a po rozvolnění opatření proti koronaviru v Česku už bude moci být stadion zaplněn více než z poloviny. „Podle mě je to takhle lepší, že začínáme venku. Musíme uhrát dobrý výsledek venku a potom to budeme mít ve svých rukou před našimi fanoušky, kteří nám pomůžou. Je to určitě lepší varianta a možná trochu výhoda,“ mínil střelec branky na Slovácku, ofenzivní záložník Ondřej Lingr.

Vedle Masopusta Slavii nadále chybí dlouhodobí marodi. Také Fenerbahce trápí marodka, mimo hru bude kvůli zranění minimálně ve čtvrtečním úvodním utkání český reprezentační bek Filip Novák, který už podle klubového webu začal s individuálním tréninkem. Ze zdravotních důvodů v posledních zápasech scházeli i hvězdní Mesut Özil a Luiz Gustavo.