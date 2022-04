Holeš: Zápas jsem si fakt užil, finále je sen. Zranění? Doufám, že se to vyplaví

V cílové rovince rotterdamské horské dráhy dostal křeč do svalu. U Tomáše Holeše naprosto nevídaná věc. Musel střídat. I to dokazuje, v jaké intenzitě se čtvrtfinálová partie Konferenční ligy odehrávala. Obě mužstva se rozešla smírně. Výsledek 3:3 z logiky věci více těší Slavii. „Jsem rád, že se nám v závěru podařilo vyrovnat. Zasloužili jsme si to,“ pravil univerzál sešívaných.

Předpokládám, že plichtu berete.

„Ano, ale v první řadě musím říct, že dnešní zápas jsem si fakt užil. Byl to krásný zážitek před skvělou atmosférou. Jedna z nejhezčích, co jsem v kariéře zažil. I naši fanoušci byli slyšet. A samotný zápas? Až na hluchou dvacetiminutovku jsme utkání odehráli fakt dobře. V druhém poločase jsme šli do vedení. V duchu jsem si říkal, že máme věci pod kontrolou. Dokonce jsem věřil, že dáme třetí gól. Jenže jsme obdrželi dvě blbé branky, což se nám v Evropě bohužel stává. Jsem rád, že se nám podařilo vyrovnat. Zasloužili jsme si to. Odvážíme si dobrý výsledek.“

Co se stalo po skončení prvního poločasu? Najednou se strhla velká mela…

„Přesně nevím, už jsem byl v tunelu a sledoval jsem to z dálky. Emoce byly vážně velké, k tomu hluční diváci, sporné momenty… Bylo toho celkem hodně.“

Musel jste si dávat pozor, aby emoce nepřelezly únosnou mez?

„Já jsem klidnější. Spíš na hřišti uklidňuji ostatní kluky. Tentokrát to nebylo vyhrocené přímo mezi hráči, ale hodně na adresu rozhodčího.“

Domů si vezete remízu z pekla. V Edenu to fanoušci také umí náramně rozjet. Bude to velká výhoda?

„Rozhodně. Klíčový zápas budeme hrát v prostředí, které známe. Před vlastními fanoušky. Poženou nás. Bude se nám hrát lépe než tady.“

Půjde o váš nejdůležitější zápas na klubové úrovni?

„Pořád platí, že finále je sen. V Rotterdamu jsme se k němu o kousek přiblížili. Za týden to zase bude těžký zápas. A jestli nejdůležitější? Určitě jeden z nejdůležitějších… Životní zápas ale asi ne. Už jsem toho zažil dost. Spíše to beru jako další příležitost dojít na metu, které jsem ještě nedosáhl.“

Na konci utkání jste vynuceně střídal. Budete v pořádku?

„Kluci měli křeče, mně se taky zakřečoval zadní stehenní sval. Doufám, že se to vyplaví a bude to dobrý.“