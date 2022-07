Střed pole Sparty pod lupou: Sadílek přesný a aktivní, ale... Co Karabec?

Sparta byla v boji (0:0) s norským Vikingem ve 2. předkole Konferenční ligy místy bezzubá. Horkotěžko dobývala hluboký blok srdnatě bojujících Skandinávců. Řešením mělo být více kreativity ve středu pole. Kolik přihrávek do vápna poslali sparťanští záložníci? Projděte si statistickým pohledem trojici středopolařů, od nichž potřebuje kouč Brian Priske víc.

Měl servírovat Janu Kuchtovi jednu gólovku za druhou, ale proti husté blokádě Seveřanů nenašel cestu k úspěchu. Do vápna vyslal jen tři přihrávky, z toho jediná našla adresáta. Přesto se jeho hodnota očekávaných asistencí (xA) vyšplahala na 0,29.

přihrávky do vápna/přesné 3/1

přihrávky do vápna/přesné 3/3

Lukáš Sadílek

přihrávky/přesné 74/67 (91 %)

xA 0,04

přihrávky do vápna/přesné 9/3

Říká se o něm, že je maratonec. Ale proti Vikingu ukázal, že se rád zapojí i do kombinace. Jeho přesnost přihrávek vypadá skvěle, ale kredit mu bere, že nedokázal vytvořit nebezpečí pro norského protivníka. Hodnota očekávaných asistencí 0,04 je hodně nízká. A to v konkurenci Karabce a Fortelného poslal do vápna o šest pasů více.