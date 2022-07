Odvety v pohárové Evropě? Experti věří Slavii i Spartě

Postup do další fáze evropských pohárů je z pohledu expertů pro fotbalovou Slavii proti soupeři z Gibraltaru něco jako povinnost, věří ale i konkurenční Spartě v odvetě na půdě norského Vikingu Stavanger. A to i přes úvodní domácí remízu 0:0. „Bookmakeři i sázkaři rudým věří, což dokládá 85 % vkladů na jejich výhru s kurzem 1,86:1. Deset procent náběrů jde u Chance na remízu v kurzu 3,87:1,“ říká mluvčí Markéta Světlíková.

Znovu se očekává duel se skromnějším gólovým menu, Sparta bude tvořit hru a dobývat obranný val Stavangeru. Nebude to však úplně lehký souboj, na umělý povrch nejsou Letenští tolik zvyklí a za domácími bude stát plný stadion. Pražané se tak musejí mít na pozoru. „Šanci Norů na vítězství odhadují sázkoví experti kurzem 4,11:1, výhra domácích se objevuje na 5 % tiketů. Dále se u Chance nejvíce sází na postup Pražanů s kurzem 1,39:1 nebo na to, že dají v zápase více než 2 góly,“ doplňuje Světlíková.

O výhře Slavie v odvetě proti St. Josephs není pochyb. Kurz na vítězství gibraltarského týmu 36:1 a je skoro stejně vysoký, jako na to, že se stane příštím prezidentem Karel Janeček (40:1). Lze předpokládat, že trenér Trpišovský lehce protočí sestavu, ale na jasný výsledek by to nemělo mít vliv. Většina sázkařů tipuje jasnou výhru sešívaných s kurzem 1,01:1 a to, že převálcuje soupeře minimálně o pět gólů. Některé tipéry zaujal i kurz 6,4:1 na to, že dá St. Josephs v Edenu gól.