Melichárek varuje Slovácko: Švédy nepodcenit! Spartě už se to stalo

Pozor na ně! Bývalý brankář Dušan Melichárek (38) varuje Slovácko před švédským AIK Stockholm, soupeřem Svědíkova výběru v play off Konferenční ligy. Ví, o čem mluví, na severu Evropy strávil celkem osm let, ještě předloni oblékal dres mistrovského Malmö. Jako odchovanec klubu z Uherského Hradiště má však jasno, komu bude fandit. „Ať jim doma naloží a do odvety jedou s čistou hlavou,“ přeje si před čtvrteční vstupní bitvou na Moravě.

V rozhovoru pro web iSport.cz Melichárek upozorňuje, na jaké hráče si musí dát český tým pozor, kdo je v kádru AIK (aktuálně 5. v lize) provokatér a jaká atmosféra čeká na Kadlece a spol. v odvetě.

Jaký protivník čeká ve čtvrtek Slovácko?

„Švédský fotbal pořád sleduju. AIK je kvalitní tým, který má momentálně střídavou, nestabilní formu. Jeho styl je založený na defenzivě. Snaží se dobře bránit a přecházet do rychlých protiútoků. Pro Slovácko je to hratelný soupeř, ale doporučil bych, aby nikdo AIK nepodcenil jen proto, že je to švédský celek. Už se to v minulosti stalo Spartě s Häckenem a s Malmö. Strašně moc napoví první zápas.“

Na koho si konkrétně dát pozor?