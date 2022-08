Trápení Slavie v Polsku: čachry na beku, žádná střela a sám Holeš v poli

Video se připravuje ... PŘÍMO Z ČENSTOCHOVÉ | Jeden z nejhorších týmových výkonů v poslední době předvedla Slavia v prvním duelu play off o Konferenční ligu proti Rakówu. Zcela zaslouženě prohrála 1:2. Nebýt ústřelu skvělého Tomáše Holeše, ani jednou by sešívaní nevystřelili na branku. Hodně se diskutovalo o střídání Plavšiče na levý okraj defenzivy i výkonu Španěla Lópeze.

Sám Holeš v poli Kapitán Slavie byl jediným hráčem v poli, který snesl opravdu přísné měřítko. V prvním poločase mnohokrát důležitým defenzivním zákrokem zastavil lavinové nájezdy polského týmu. Znovu se ukázalo, že ve středu pole je momentálně jediným hráčem ve formě... Po pauze se vinou zranění Santose přesunul na stopera, znovu odvedl precizní práci. Navíc vstřelil branku na 1:1. Byť s velkým štěstím. Původní záměr byl jiný. „Chtěl jsem centrovat a míč se mi svezl,“ chlapsky přiznal Tomáš Holeš. Kapitán Slavie Tomáš Holeš po porážce • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Bez střely na branku Pokud pomineme náhodnou gólovou (ne)střelu Holeše, Slavia za celý zápas ani jednou nevyzkoušela pozornost osmnáctiletého (!) brankáře Kacpera Trelowskiho. Směrem do ofenzivy podala zoufalý výkon, bez překvapení, bez invence. Nefungovala hra středem, po křídlech, na hrotu se více než hodinu hry trápil Ondřej Lingr. Slavii scházel klasický silový útočník, který by dovedl podržet balon a distribuovat jej spoluhráčům. „Takový typ hráče nám chyběl,“ připustil Jindřich Trpišovský. „Linži to měl hodně těžké. Pak se na hrot přesunul Olayinka, pohybem a dravostí platil na defenzivu soupeře. Ale nebylo to jen o útočníkovi, chyběli nám hráči typu Ewertona.“ SESTŘIH: Raków - Slavia 2:1. Prohra v boji o KL, rozhodl gól hned po vyrovnání Video se připravuje ...

Usor jediný bez bázně Nejmladší slávista na hřišti byl zároveň tím nejnebezpečnějším. Dvacetiletý Moses Usor sice v profesionálním fotbale teprve začíná, ale v Čenstochové strčil všechny zkušenější spoluhráče, co se týče snahy něco zlomit, do kapsy. Ani Nigerijec se nevyhnul technickým chybám, ale byl jediným, kdo chtěl osmnáctiletého brankáře Trelowskiho zaměstnat. Nebál se, míč si na šestnáctce třikrát rychle našteloval na silnější levačku a pak pálil. Při vší smůle pro Slavii se ani jedna ze tří Usorových ran nevešla mezi tyče i kvůli aktivnímu blokování domácích, ale pochvalu zaslouží. V odvetě je třeba, aby se k němu přidali i ostatní. Bez toho Trpišovského mančaft skóre neotočí. Moses Usor lituje neproměněné šance • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Čachry na levém beku Když nemáte Jana Bořila, tak tam dáte Oscara. Když nemáte Oscara, tak tam dáte... Nikoli Davida Juráska, ale Srdjana Plavšiče. Včerejší tah Jindřicha Trpišovského překvapil fanoušky Slavie za jednou z branek na nereprezentativním stadionu i ty sedící doma u televizních obrazovek. „Moc se to nepovedlo,“ uznal sympaticky kouč, čímž narážel na hrubou Srbovu chybu před druhým inkasovaným gólem. Tak jednoduchá situace, navíc pár vteřin po vyrovnání... „Hrozně mě to mrzí,“ hlesl i Tomáš Holeš, nejlepší slávista v Čenstochové. Stejná slova použil i Plavšič, který si byl kiksu vědom. Teď se ale musí poučit realizační tým: ideálně dostat Juráska do pohody už proti Pardubicím a v odvetě ji jen potvrdit. Další podivné šachy už by se krutě nemusely vyplatit. Srdjan Plavšič nečekaně šel do zápasu proti Rakówu • Foto Pavel Mazáč (Sport)