Ličkovy názory na Slavii: Jak na přestavbu, únavu či marodku

Fotbalisté Slavie rozjeli skupinovou fázi Konferenční ligy remízou 1:1 na půdě Sivassporu. Kde bude konec jejich cesty? Lákavé myšlenky na finále, které je v této sezony plánováno do Edenu, se prezident trenérské unie Verner Lička nebrání. Ale do Edenu posílá radu: „Nezabývejte se tím!“ Ve fotbale toho prožil tolik, že by jeho názory neměly zapadnout.

Proč jste v přemítání o slávistickém velkém evropském finále v Edenu zdrženlivý?

„Protože na sny není v profesionálním fotbale moc místo. Samozřejmě je ve fotbale prostor pro sny ambiciózních kluků, že jednou budou hrát za nároďák. To ano. Ale jestli chtějí slávisté pomýšlet na finále, neměli by o tom vůbec mluvit. Slavia by měla tohle téma úplně vytěsnit. Je to jeden v uvozovkách z tlaků. Najednou se dozvíte, že finále Konferenční ligy se hraje v Edenu, a vy si řeknete: Ty brďo, to by bylo něco! Jasně, účast v takovém finále je snem. Ale v profesionálním fotbale opravdu není na sny místo.“

A na co je místo?

„V profesionálním fotbale rozhodují reálné ambice a snaha posouvat vlastní hranice. U Slavie to teď platí obzvlášť.“

Proč?

„Protože je opět v přestavbě. A řekl bych, že ve velice zásadní přestavbě. Je to taková daň za úspěch, protože v posledním roce odešlo z týmu několik důležitých hráčů