Životním gólem v Nice dal Slovácku naději. Myslíme na postup, říká Tomič

PŘÍMO Z NICE | Pravá, levá, ostrá rána na zadní tyč a Michal Tomič byl v euforii. Čtvrt hodiny před koncem vyrovnal na 1:1 a pak ještě přišel Reinberkův šťastný trestňák. „Je to něco fantastického,“ rozdýchával velkou výhru v Nice mladý slovenský obránce 1. FC Slovácko.

Pořád je spíš náhradníkem zkušeného Petra Reinberka. Spolu se dělí o místo na pravém kraji defenzivy. Dravý Michal Tomič se však hlasitě hlásí o větší prostor. Významně pomohl k nedávnému triumfu v derby ve Zlíně a na Azurovém pobřeží znovu. Ve čtvrtek se trefili oba konkurenti. „Vydřené a vzácné vítězství, pomohlo nám i trošku štěstí,“ svěřoval se rodák z Myjavy.

Jak se vám hraje proti špičkovým evropským hráčům a týmům?

„Určitě to není jako česká liga. Ti hráči mají velkou kvalitu. Je to makačka, dřina. I když třeba zápas se Slavií se blížil daty a různými statistikami evropské úrovni. Musíme dobře zregenerovat, už v neděli nás čeká těžký zápas na Baníku.“

Čemu vděčíte za tři body nad vysokým favoritem?

„Fantasticky chytal Filip Nguyen. Nechali jsme tam srdíčko. Konečně nám pomohlo štěstí. Dá se říct, že jsme mu šli i naproti. Druhý poločas jsme hráli úplně jinak než v prvním. Jsme hrozně rádi, že jsme vstřelili vítězný gól. Pořád hrajeme o postup, v koutku duše na něj budeme myslet. Škoda, že nemohli být na stadionu diváci, ale možná nám to takto vyhovovalo. Ti, co nás na stadionu mohli podpořit, zaslouží velké poděkování.“

Trenér Martin Svědík musel být po prvním poločase hodně zlý, že?

„Spíš nám dal velmi dobré taktické pokyny, které nám hodně pomohly. Pomohli jsme si i střídáním. Peťo Reinberk mi přišel krýt záda. V první půli tam na mě byli pořád dva hráči.“

Před gólem jste si přehodil balon z pravé na levou. Předtím jste pravačkou šanci neproměnil. Takže proto změna nohy?

„Pravačkou jsem se trošku ukvapil. Řekl jsem si, že to zkusím, ale úplně mi to nesedlo. U další akce jsem si míč zasekl, a protože už na mě dorážel hráč, snažil jsem se rychle vystřelit. Pěkně tam zapadl. Možná jsme Nice vyrovnávacím gólem zaskočili. Po prvním poločase byli domácí asi na koni. Potom nás nejspíš lehce podcenili. Nedávali si pozor, přišlo i vyloučení po krásné přihrávce na Kácu (Michala Kadlece) od Míši Kohúta. I to nám pomohlo.“

Nakopne vás tento výsledek?

„Může to být motivace i do ligy, ve které se nám moc nedaří. Chtěli jsme se od něčeho odrazit. Možná nám dá tento výsledek mentální sílu a nabudí nás k lepším výkonům. Liga pro nás není druhořadá, soustředíme se na ni stejně jako na Konferenční ligu.“