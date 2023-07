Fotbalisté Plzně při vstupu do sezony v evropských pohárech nepřesvědčili. Jakožto jasný favorit nedokázali překonat srdnatou obranu kosovské Drity a boj o postup do skupiny Konferenční ligy zahájili domácí remízou 0:0. Jak hodnotíme výkony jednotlivých hráčů v koncovce se trápicí Viktorie? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ na škále od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší).