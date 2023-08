Limberský: Plzeň vpředu? Žalostná bilance. Trenéra Koubka mám rád

V kosovské Prištině odehrají jeden z klíčových zápasů sezony. Po domácí remíze 0:0 potřebují s Dritou uspět a v kvalifikaci o Konferenční ligu projít do dalšího kola. Jenže Plzeňským hráčům to na startu sezony nepříjemně drhne. „Po přípravě jsem čekal něco jiného,“ přiznává v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz David Limberský (39). Podobné zápasy v dresu Viktorie mnohokrát zažil a nabízí recept, jak se na náročnou partii co nejlépe nachystat.

Co musí Plzeň udělat pro postup?

„Určitě musí být produktivnější, proměnit nějaké šance, to se propírá všude. Vzadu moc gólů nedostávají, ze tří zápasů dvě branky, to je celkem OK. Ale jediný vstřelený gól je žalostná bilance. Teď se musí probudit hráči vepředu a pomoct týmu, aby nemuseli hrát pořád na nulu a klepat se do poslední vteřiny.“

Co lze čekat od odvety v Kosovu?

„Je to pohár, venkovní zápas, hrozně těžké. Přijde hodně lidí, fanoušci Drity cítí šanci, atmosféra bude neskutečná. Bude důležité nepodlehnout tíze okamžiku.“

Má současný tým psychickou sílu, aby těžký zápas zvládl?

„Stoprocentně ano, ale start se týmu nepodařil. Když jsem viděl výsledky v přípravě, čekal jsem úplně něco jiného. Začátek je málo, kluci o tom vědí,