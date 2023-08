ZNÁMKY Klokanů: podprůměrná obrana i brankář, vyčníval Matoušek

Euforický návrat do Evropy fotbalisté Bohemians nevyšperkovali ani remízou. Na Bodö/Glimt nestačili ani jednou, dvojzápas ve 2. předkole Konferenční ligy prohráli celkově 2:7. Především v obraně bylo cítit, že to ne evropský fotbal nestačí. Za dílčí úspěch se dají považovat alespoň dvě vstřelené branky v odvetě na Letné (2:4). Prosadil se třeba Jan Matoušek, který obecně jediný stíhal a odehrál dobré utkání. Jakou známku si vysloužil on i jeho spoluhráči. Podívejte se v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ na škále 1-10.