Macek o šancích Plzně: Servette takhle nehraje. Motivací je i reprezentace

Plzeň čeká velký večer, poprvé v klubové historii může proniknout mezi osmičkou nejlepších týmů v evropské soutěži. V cestě stojí Servette, aktuálně druhý celek švýcarské ligy. „Překvapilo mě, jak se k utkání postavilo,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz Roman Macek (26), český záložník Lugana. Vypráví o síle západočeského soupeře, kvalitě švýcarské ligy, vlastní kariéře i o motivaci dostat se do nově tvořeného národního týmu pod Ivanem Haškem. „Vědí o mně,“ dodává.

Roman Macek rozvijí kariéru trošku stranou zájmu českých fanoušků. Prošel akademií v Juventusu, půl roku patřil i do kádru áčka. Jeho fotbalový růst zastavilo zranění, ale poslední dva roky nastupuje pravidelně za švýcarské Lugano, aktuálně třetí celek ligy. Dobře zná i plzeňského soupeře, odveta se Servette je v plánu večer v Plzni (18.45).

Jaké jsou šance Plzně na postup?

„První zápas ve Švýcarsku jsem viděl skoro celý. Na Plzni bylo vidět, že má zkušenosti z evropských pohárů. Ve druhé půli je Servette přehrávalo, ukázalo sílu. Plzeň věděla, že pokud si odveze bezbrankovou remízu, půjde o dobrý výsledek do odvety. To se povedlo, teď bude doma určitě favorizovaná. Překvapilo mě, jak se k prvnímu utkání postavilo Servette. Dva nejkvalitnější hráče (Stevanovič, Cognat) nechali na lavičce a šli tam až do druhé půle. Připravili sestavu na hodně fyzické utkání, když nechali sedět hráče s nejlepší kvalitou na míči. Podle toho zápas vypadal, ukázali k Plzni velký respekt.“

Na co si musí dát Viktoria pozor?

„Servette má kvalitu. Ale hráli jsme s nimi a trošku hraje