Koubkův majstrštyk: Osm nul a LM pro Česko. A teď smlouva a boj o titul?

Evropské semifinále po osmadvaceti letech to nakonec pro Česko nebylo. Plzeň nakonec neustála drtivý tlak Fiorentiny a kapitulovala v prodloužení. Beton týmu Miroslava Koubka upřímně nebyl zrovna nejpřívětivější na oko. Přesto zanechal pro český fotbal fantastickou stopu. A když si defenzivní mistrovství trochu obrátíme, zjistíme, že Viktoria osmkrát za sebou v devadesáti minutách neinkasovala. „A to nemá žádný klub v Evropě,“ podotýká ve speciálu Ligy naruby Bárt Černík.

„V zápase jsme viděli, že ten defenzivní přístup byl správný. A viděli jsme, čeho je Fiorentina schopná, když na ni někdo vyrukuje s odvážnější taktikou. Plzni to vyčítat nebudu, když českému koeficientu darovala jisté místo v Lize mistrů,“ naráží Bárt Černík na největší přínos Viktorie v rámci jejího evropského tažení.

Je otázka, nakolik ovlivnilo běh utkání vyloučení Cadua po dvou třetinách zápasu. „Přijali ho i v Plzni, podle současných pravidel to podle nich bylo správně. Když to člověk viděl zpomaleně, mně bylo jasné, že to bude červená,“ říká Jonáš Bartoš. „Červená? Jsem s ní docela v míru, kdyby ji dal rozhodčí na hřišti. Možná se k ní VAR vracet nemusel, nikdo na hřišti ani na lavičkách by se nedivil. Pro Fiorentinu to byl nečekaný dáreček. Ale není to zářez,“ soudí Bárt Černík.

V globále ale Plzeň v šestnácti (!) evropských zápasech v sezoně projela takřka celou Evropu - a leckdy i překročila její hranice. Neotřelé destinace jako Drita, Kostanaj nebo Astana otestovaly charakter a vytáhly pro český fotbal nové tváře. Za minimální prostředky navíc. Jak naopak obstáli adepti na reprezentaci proti týmu z top evropské ligy?

A v čem se Miroslavu Koubkovi podařil majstrštyk? Jak je vlastně možné, že ještě v takto pozdní fázi sezony není jisté, jestli trenér zůstane na lavičce i pro příští sezonu? „Je hodně o něm samotném, aby se rozhodl. Do konce dubna by se to mělo určitě rozseknout,“ líčí Jonáš Bartoš současný stav věcí. A podrobnosti vysvětluje v premiové části nového dílu, kterou najdete v sekci iSport premium a liganaruby.cz.

0:00 První dojmy ze zápasu Fiorentina - Plzeň. Jedlička jako Hašek, Viola dupala

4:50 Co červená pro Cadua? Byl to zásadní zlom v zápase?

9:35 Měla hrát Plzeň aktivněji?

13:45 Co ukázali plzeňští adepti na nominaci na EURO? Svlékla je konfrontace s Fiorentinou?

19:40 Jedlička na EURO? Má šanci na nominaci oproti jiným soupeřům?

28:07 Highlighty celé plzeňské sezony v Evropě. Osm nul v řadě, giganti versus plzeňská noc

38:30 Miroslav Koubek a nová smlouva: jak to dopadne?