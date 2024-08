Švéd začal v Boleslavi postupem. Tým má velké srdce, líčil kouč

PŘÍMO Z MAĎARSKA | Jedna zasekávačka, druhá a gambijský kanón k tyči. Skvostný okamžik útočníka Lamina Jawa vystřelil Mladou Boleslav do Konferenční ligy. Druhý zásah přidal v horkém Paksu hlavou stoper Martin Králik, třetí v nastavení šajtlí žolík Matěj Pulkrab a hosté po remíze 2:2 urvali u Dunaje triumf 3:0. Pod historickým úspěchem bude navždy podepsán švédský kouč Andreas Brännström, jenž před odvetou nahradil Davida Holoubka. „Je to vítězství hráčů, ne moje. Nevztahuju ho na sebe,“ řekl trenér pro web isport.cz a deník Sport.

Sedm minut štěstí pro Mladou Boleslav. Odhodlaný výběr Paksi FC zmrazila s novým švédským trenérem dvěma zásahy v nástupu do druhé půle. Středočeši odstranili v předkolech Konferenční ligy i třetího soka a zahrají si skupinu, kde můžou narazit i na větší evropské značky.

Na své svěřence byl pyšný. „Je to tým s velkým srdcem a charakterem. Zapůsobilo na mě, jak dokázal otáčet v předkolech zápasy. Celý klub mi připomíná Mjällby,“ uvedl Andreas Brännström po bitvě. „Někdy se stane, že přijde úspěch po krátkém čase a pomůže dlouhodobějšímu projektu,“ dodal s vírou v podobně plodnou budoucnost ve středočeské organizaci.

Vysoký svalnatý Brännström pochodoval v bílém tričku a černých kalhotách se založenýma rukama, s emocemi pracoval v dusném večeru jako pravý Seveřan. Čili je projevoval minimálně. Po vítězné střele Lamina Jawa zůstal v klidu, nad věcí. Neposkakoval v kolečku s ostatními, radoval se střídmě. Během hry občas zatleskal, povzbuzoval své svěřence k aktivitě. „Na začátku byli hráči ve velkém napětí. Pro některé to byl největší zápas v jejich kariéře. Chtěl jsem to tuhle noc trošku zklidnit,“ vysvětloval.

Postupně se také on dostával do tranzu. Zvlášť když vnímal blížící se konec a tudíž postup. Ten „oslavil“ přímo u lajny debatou se šéfem Trundou. „Stihl jsem tři tréninky a jeden zápas. Byla to pro mě obtížná situace. Mohl jsem akorát ukázat hráčům nějaké maličkosti v bránění, posouvání se,“ líčil.

S Trundou je kamarád, znají se ze Švédska. „On je trošku vizionář a tihle lidé jsou trošku blázniví. Dokud to jde,“ usmál se sympatický chlapík, jenž musí v novém prostředí bojovat se složitou komunikací. Ne všichni borci mluví anglicky, hlavně ti starší jsou v tomto směru omezení. Taktika se proto probírala v češtině i angličtině. Jako prostředník fungoval především asistent Jan Jelínek.

Co čekalo jeho soubor v Paksi?

Skoro identický stadion jako v Karviné, město menší (20 tisíc obyvatel) než Uherské Hradiště. To jsou kulisy místa, kde se nachází jediná jaderná elektrárna na území Maďarska. Upřímně, ničím dalším tato destinace u Dunaje pro turisty zajímavá není. Jasně, kromě fotbalu. Místní celek se v posledních letech zařadil mezi ligovou špičku, na soustředěních je častým sokem českých klubů.

Pár minut před odvetou s Mladou Boleslaví, která se na místo dopravila letadlem a z Budapešti autobusem, se přímo po trávníku proháněl labrador s paničkou a aportoval míčky. „Zelený“ stánek pro šest tisíc lidí se postupně plnil, auta parkovala, kde se dalo. Nejčastěji na travnatých plochách u rodinných domů. Parkování nikdo moc neřešil, včetně policie.

Švédský kouč Brännström neprovedl od posledního duelu jeho předchůdce Holoubka v sestavě žádnou revoluci. Oproti porážce v Olomouci se vyměnila tři jména. Permanenci v úvodu hlásila hlavně defenziva, neboť domácí se do toho opřeli. Hráli mnohem líp než před týdnem v Česku, kurážněji, sebevědoměji, ofenzivněji.

Rány Harasztiho, Tótha, Mezeie a Vécseie (vesměs z dálky) musel pacifikovat Matouš Trmal, přímák z ideální pozice kousek za vápnem odrazila modrá zeď. Nejblíže ke gólu byl nakonec Lamin Jawo, jenž po Sakalově parádním centru hlavičkoval pod břevno, kde hbitě zasáhl gólman Barnabás Simon. Přesně nezacílil ani agilní Vasil Kušej, který si v šestnáctce seknul balon a branku po zemi minul. „Nehráli jsme dobře, trápili jsme se, ale bojovali jsme,“ shrnul první pětačtyřicetiminutovku Brännström. Po pauze už přišla i kvalita.

Po Jawowě ďábelském gólu se museli Maďaři tlačit dopředu ještě víc. Když Attila Osváth proletěl středem obrany a byl sám před Trmalem, vypadalo to zle. Tohle byla tutovka, ovšem záložník pálil kousek vedle levé tyče. Precizní byl naopak v koncovce obránce Králik, který prudkou hlavičkou uklidil do sítě Ladrův centr z přímého kopu. V 55. minutě bylo hotovo.

„Bolka“ pak měla ještě další šance z kontrů. Jeden proměnil ve vápně střídající Matěj Pulkrab, na jehož trefě se podíleli další náhradníci Matějovský s Langhamerem. Soupeř v zakončení opakovaně kolaboval, leccos pochytal Trmal. V závěru už působili borci od Dunaje chaoticky, rezignovaně, systém hry se jim rozpadl.