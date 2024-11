Vojta: Byl jsem za Brännströmem, co mám zlepšit. Vážím si šance v Evropě

Den před odletem do Portugalska k zápasu Konferenční ligy jsme se potkali v mladoboleslavské Lokotrans Areně. Útočník Matyáš Vojta spěchal, protože na něj čekal spoluhráč Nicolas Penner, se kterým z tréninku měl odjet. Po pomalém rozjezdu však dvacetiletý útočník spěchá i směrem vzhůru v kariéře. Proti Karviné dal svůj první gól v lize, na Dukle už hrál v základu a spálil tutovku. „Ta akce byla perfektní a já to takhle pohřbil. Nebyla to zase tak jednoduchá situace, jak se zdálo, ale tohle musím proměňovat,“ sypal si popel na hlavu. Teď bude v Portugalsku pečený vařený. Nejprve boj v Guimaraesi v evropských pohárech a následně se na Pyrenejském poloostrově představí v přípravě v dresu reprezentační dvacítky

Ještě střídáte starty v A-týmu Boleslavi s rezervou, přitom nakukujete do evropských pohárů. Jaké to je?

„Spousta hráčů se k tomu za celou kariéru nedostane, takže asi můžu mluvit za všechny mladší kluky tady, že si toho vážíme. Pro mě je to obrovská zkušenost. Mezinárodní bitvy prostě nejsou liga. Soupeři jsou nadstandardní.“

V čem nadstandardní? Noah nebo Lugano nenahánějí zrovna strach.

„Hráli by v Česku předek ligy. Není to fyzičtější nebo rychlejší, ale ty týmy jsou na tom tak dobře s balónem u nohy, že ho prostě neztrácejí. Když ho získáme, tak si ho musíme považovat, protože nám ho pak třeba zase několik minut nepůjčí. V tomhle je to jiné než v lize.“

Naskočil jste proti Luganu, teď možná dostanete více prostoru při zranění Lukáše Maška. Cítíte nervozitu?

„Před zápasem jsem nervózní, ale jakmile to začne, tak už to nevnímám a prostě hraju fotbal. Uvidíme. V Arménii jsem nebyl, to jsem se chystal v Boleslavi s béčkem, proti Luganu jsem dostal pár minut a mrzí mě ten výsledek. Myslím si, že jsme mohli nakonec sahat i po vítězství. Mohla se ta skupina líp rozjet.“

Guimaraes bude asi jiná škola. Jaký je recept na bodový zisk?

„Bude to podobné v tom, že jejich síla je na balónu. Musíme být kompaktní v obraně a nepouštět je do brejků. Musíme se taky snažit vyprodukovat nějaké standardní situace. I remíza tam bude dobrá, ale chceme se pokusit zvítězit.“

Jak snášíte létání na zápasy? Pro mladého kluka něco nového.

„Příští týden letím shodou okolností znovu do Portugalska s reprezentací (národní tým do 20 let). To člověka může unavit, když je toho víc. Pro mě je to ale zpestření fotbalového života. Po republice pořád jezdíme jen autobusem. Užívám si to.“

Co ten nahuštěný program Mladé Boleslavi? Tolik jste toho neodehrál, ale stejně…

„…člověk to cítí, ale jak říkáte, tolik jsem nehrál. Nastoupil jsem v nějakých posledních třech zápasech po měsíci. Jsou tu kluci jako Tomáš Ladra nebo Dominik Kostka, kteří hrají všechno. Je to o regeneraci. Tolik se netrénuje. O to krásnější to vlastně je, že fotbal tolik netrénujeme, ale hrajeme ho.“

Proti Karviné jste dal první ligový gól v kariéře. Moc složité to tam doťuknout asi nebylo, že?

„Nebylo, ale je mým úkolem být v tom správném prostoru. Jednoduchý gól to byl asi i díky tomu. Cením si ho, i kdyby byl jakýkoliv. První ligový, na ten se nezapomíná. Potřeboval jsem ho, protože jsem déle nehrál. Snad jsem ukázal trenérovi, že i já se můžu prosadit. Má to tak asi každý hráč, co je někde na hraně A-týmu. Když nenastupuje, přijde si možná trochu zbytečný.“

Ve správném prostoru jste byl i na Dukle, ale tutovku jste spálil. Mrzí to hodně?

„Mám to pořád před očima. Viděl jsem tu situaci snad dvacetkrát i na videu. Duklu jsme v té pasáži nepustili k balónu. Ta akce byla perfektní a já to takhle pohřbil. Nebyla to zase tak jednoduchá situace, jak se zdálo, ale tohle musím proměňovat.“

Mluví s vámi více Brännström, když jste se prosadil a hrál v základu na Dukle?

„Sám jsem za ním byl, co můžu zlepšit. Neřekl bych, že se nějak ta komunikace s ním rapidně zvýšila. Je pořád stejná. Teď mi třeba posílal nějaké sestřihy mých zápasů, na čem bych měl zapracovat.“