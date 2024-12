Vydra zase rozhodl: Jen jsem slíznul smetanu. Zimní návrat do Sparty?

Postup už se zdál nemožný. Mladá Boleslav prohrála první tři utkání Konferenční ligy a ani největší optimisté jí už nedávali žádnou šanci. Pak ale přišel obrat. Na velký triumf s Betisem Středočeši navázali výhrou 1:0 nad Jagiellonií a jsou zpět ve hře. Velkou zásluhu na tom má klíčový evropský střelec Patrik Vydra. Ten podruhé za sebou rozhodl zápas vítězným gólem a výrazně zvýšil naděje svého týmu na postup do jarního play off.

Další evropská výhra a šance na postup se opět zvýšili. Jak zápas hodnotíte?

„Vstoupili jsme do toho hůř. Jagiellonia nás zatlačila, ale dobře jsme se posouvali v bloku a nepouštěli jsme je moc do šancí. Ve druhém poločase jsme se víc dostávali do kontrů a trochu jsme je zatlačili. Jsem strašně rád, že mi to tam potom padlo. Pak už jsme si to pohlídali. Nepouštěli jsme soupeře do žádných šancí a dohráli jsme si to vlastně v klidu.“

Stal se z vás odborník na evropské soutěže, když jste dal vítězný gól ve dvou zápasech po sobě?

„Je to práce celého týmu, já jsem teď jenom dvakrát slíznul smetanu. Proti Betisu se mi to tam odrazilo a teď jsem dostal krásnou přihrávku. Jsem rád, že můžu pomoct týmu góly, ale hlavní je, že jsme to zvládli za tři body.“

Trefil jste to nádherně. Máte tuhle střelu natrénovanou? Nabádají vás k tomu trenéři?

„Snažím se doplňovat vápno a tentokrát to tam krásně padlo. Snažím se střely zpoza vápna občas trénovat a teď se to vyplatilo.“

Chvíli vám trvalo, než jste se do zápasu dostali, podobně jako proti Betisu. Čím to je?

„Začátek jsme neměli úplně ideální a chvilku trvalo, než jsme se do toho dostali. Postupně jsme získali sebevědomí a ve druhém poločase už jsme tam měli náznaky. Na konci už to vypadalo dobře.“

Dokázal jste si před utkáním s Betisem představit, že vyhrajete oba tyhle zápasy a budete sahat po postupu?

„Jdeme zápas od zápasu a chceme vyhrávat vždycky. Věřili jsme si celou dobu. Naděje umírá poslední a my jsme teď zpátky v boji o postup.“

Příští týden v Norsku bude asi ještě větší zima než v Mladé Boleslavi, a to je co říct. Jak se na to připravujete?

„Já hraju nejradši v létě, ale jestli je teplo nebo zima nerozhoduje. Rozhoduje, jak jsme připravení a výkon na hřišti. A my budeme připravení.“

Vaše výkony určitě pečlivě sledují na Spartě. Budete na jaře pokračovat tady, nebo se v zimě vrátíte na Letnou?

„Nevím, co bude v zimě. My pořád ještě máme dva zápasy do konce a já jsem hlavou jenom tady. A soustředím se jenom na ty zbývající dva zápasy.“