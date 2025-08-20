Sparta před Rigou: Panák trénoval, ale má úlevy. Na soupisce chybí jiný stoper
Stačí zvládnout poslední dva zápasy kvalifikace a přijde porce dalších šesti. Fotbalisté Sparty jsou velmi blízko k postupu do ligové fáze Konferenční ligy. Jejich poslední překážkou bude FC Riga, který trénuje Adrián Guľa, dřívější kandidát na pozici kouče letenského mužstva. První zápas play off se odehraje ve čtvrtek večer v Praze.
Přípravy finišují, sparťané absolvovali ve středu dopoledne v tréninkovém centru na Strahově předzápasový trénink. Mezi prvními se na trávníku objevil Kaan Kairinen, jenž kombinoval v kruhu s početnou skupinou asistentů kouče Briana Priskeho.
Kolem finského středopolaře je momentálně rušno. Jak informoval deník Sport, vedení pražské Sparty jedná aktuálně o jeho prodeji s bundesligovým zástupcem. Server Livesport Zprávy doplnil, že jde o Werder Brémy.
Kairinen ovšem nechybí na aktualizované soupisce pro play off Konferenční ligy, v němž se Sparta střetne s Rigou. „Kaan bude hrát, soustředí se na zítra,“ ujistil Priske.
Oproti předchozímu předkolu proti arménskému Araratu už letenský klub doplnil na list ekvádorského krajního hráče Johna Mercada, jenž přišel na středeční trénink po boku reprezentačního parťáka Angela Preciada. Než se šlo do akce, ve dvojici si vyměňovali vzduchem technické přihrávky.
Kouč Priske nezaznamenal kromě Eliase Cobbauta, belgického stopera, další významné ztráty. „Elias je stále mimo a očekáváme, že se zapojí do tréninku koncem týdne,“ řekl Priske. Přitom pro aktuální play off Konferenční ligy chybí na soupisce.
Na trávník přišli klíčoví hráči Lukáš Haraslín, jenž měl obvázanou pravou ruku, Pavel Kadeřábek, Asger Sörensen nebo Jan Kuchta. Po měsíční pauze kvůli svalovému zranění k nim přibyli také obránci Jaroslav Zelený a Filip Panák.
Přestože se oba připojili k mužstvu, nebudou realizačnímu týmu zatím k dispozici. Třeba druhý z nich, někdejší kapitán týmu, se musí nejprve dostat do tempa, do zátěže, protože naposledy v utkání nastoupil v prvním kole Chance Ligy v polovině července na hřišti Jablonce (1:1). Poté vynechal celkem už osm soutěžních střetnutí.
„Pany je zpátky, stejně tak Zelí. Ještě ale nepracují na plno, budou postupně zvyšovat intenzitu,“ poznamenal Priske s tím, že u prvního z nich to zabere zřejmě víc času než v případě Zeleného.
Pokud Sparta přejde přes Rigu, zahraje si ligovou fázi Konferenční ligy. Momentálně je pro losování ve druhém výkonnostním koši.