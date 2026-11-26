ONLINE: Jablonec - Lugano. Severočeši v Konferenční lize vyzývají lídra tabulky
Fotbalisté Jablonce hostí ve 4. kole Konferenční ligy lídra tabulky Lugano. Švýcarský celek vyhrál všechny tři zápasy první poloviny ligové fáze a má nejlepší skóre v soutěži, Severočeši naopak čekají na premiérové vítězství. Utkání na Střelnici začne v 18:45, sledujte ho ONLINE na webu iSport.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lugano
|3
|3
|0
|0
|11:4
|9
|2
Panathinaikos
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|3
Twente
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|4
Monaco
|3
|3
|0
|0
|7:1
|9
|5
Brighton
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|6
Brann
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|7
FC Kodaň
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|8
Universitatea Craiova
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|9
Mjällby
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|10
Sint-Truiden
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|11
Ajax
|3
|2
|0
|1
|9:3
|6
|12
Trabzonspor
|3
|2
|0
|1
|6:3
|6
|13
Hajduk Split
|3
|2
|0
|1
|3:2
|6
|14
Freiburg
|3
|2
|0
|1
|4:5
|6
|15
CZ Bělehrad
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|16
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|17
Braga
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|18
Gent
|3
|1
|1
|1
|1:2
|4
|19
Riga FC
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|20
Thun
|3
|1
|0
|2
|3:3
|3
|21
Banja Luka
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Lincoln
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|23
Jablonec
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|24
Aarhus
|3
|0
|2
|1
|1:2
|2
|25
Nordsjaelland
|3
|0
|2
|1
|3:5
|2
|26
Egnatia
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|27
Kajrat
|3
|0
|2
|1
|3:7
|2
|28
Sofia
|3
|0
|1
|2
|4:6
|1
|29
Iberia 1999
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|30
Pafos
|3
|0
|1
|2
|3:7
|1
|31
Getafe
|3
|0
|1
|2
|3:7
|1
|32
Hearts
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|33
KuPS
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|34
Midtjylland
|3
|0
|1
|2
|2:8
|1
|35
Escaldes
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Kauno Žalgiris
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off