Predátor Messi vystřílel nový rekord Ligy mistrů. Pomohl mu i zápas s Plzní

Slavnostnější začátek si soutěž zvaná Liga mistrů snad ani nemohla přát. První gól ročníku 2018/19 obstaral Lionel Messi a poté, co přidal další dva, přepsal historické tabulky. Svým osmým hattrickem v dějinách Champions League se odpoutal od Cristiana Ronalda, s nímž se dělil o první příčku. „Tohle byl normální Messiho výkon, on to předvádí neustále. Zajímavé by bylo, kdyby to předvedl někdo jiný, ale u Messiho jsme na tyhle mimořádné věci zvyklí," řekl kouč Barcelony Ernesto Valverde.