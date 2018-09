Poprvé v základu a hned LM. Penalta? Takových soubojů je, smutnil Kovařík

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH LM: Plzeň - CSKA Moskva 2:2. Hosté zachránili remízu z penalty na konci VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říct k penaltové situaci, po které CSKA vyrovnalo?

„V 95. minutě bychom hlavně měli držet balon spíš vepředu, aby vůbec k rohům ani standardkám nedocházelo. To se nám nepovedlo. Byli jsme tam s hráči na kontakt, bohužel nám to rozhodčí pískl.“

Byla to penalta?

„Těžko říct. Myslím, že takových soubojů je tam ve vápně hodně, kór při standardách. Je to tam těl na tělo, používají se ruce…“

Čím to, že vás CSKA po přestávce tolik zmáčklo?

„V prvním poločase jsme dobře vykrývali prostory, nenechali je hrát průnikové přihrávky dopředu. Ve druhém poločase oni změnili rozestavení, to už nám dělalo větší problémy. Bylo to logické, chytli se gólem na 1:2, my jsme se pak podvědomě trošku stáhli, přitom jsme měli být spíš vepředu. Oni mají velkou kvalitu na balonu, takové překvapení to nebylo. Kromě gólu z ofsajdu tam ale téměř nic vážného neměli, škoda.“

Padl gól na 1:2 příliš brzy?

„Určitě. Chtěli jsme vedení 2:0 udržet co nejdéle, aby to ni museli stále víc a víc otvírat. Škoda, že se to nepovedlo.“

Bolí ztracené body, nebo jste pyšní na to, jak jste CKA v prvním poločase zatlačili?

„Osobně mě určitě mrzí ty dva body, byli jsme hodně blízko.“

Byl jste překvapený, že jste nastoupil od začátku?

„Bylo to poprvé v sezoně, ještě v Lize mistrů. Kdo by rád nehrál… Chtěl jsem se odvděčit nějakým dobrým výkonem.“

Co jste si řekl, když jste uviděl své jméno v základu?

„Že konečně budu hrát (úsměv). Byl jsem samozřejmě šťastný, kdo nechce hrát, asi tady nemá co dělat. Snažil jsem se to odmakat na sto procent, bohužel to úplně nevyšlo.“

Jak jste se cítil na hřišti?

„Nebylo to až tak špatné. Dobře jsem trénoval, odehrál jsem nějaké zápasy v juniorské lize, tam se hodně běhá. Co se táče kondice, tam problém nebyl.“

Je domácí remíza s CSKA komplikací pro vývoj ve skupině?

„Určitá komplikace to je, chtěli jsme s CSKA vyhrát. Ale viděli jsme, že se s nimi dá hrát, v Moskvě si to s nimi můžeme rozdat znovu.“

Vrba: Jeden z nejlepších zápasů pode mnou. Ale zbytečně jsme ho nezvládli 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH LM: Plzeň - CSKA Moskva 2:2. Hosté zachránili remízu z penalty na konci 720p 360p REKLAMA

Krmenčík: Z hymny Ligy mistrů jsme měli husí kůži. Létali jsme z ní po hřišti 720p 360p REKLAMA