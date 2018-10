Limberský: Po Spartě máme pohodu, Schick se v AS Řím určitě prosadí

Co vás čeká v Římě?

„Samozřejmě těžký zápas. Řím je obrovsky silný v domácím prostředí, nebude to nic jednoduchého. S CSKA jsme si ověřili, že se v Lize mistrů dá hrát, věřím, že předvedeme podobný výkon, jako v prvním poločase a budeme důstojným soupeřem.“

Vzpomínáte si na zápasy před dvěma lety v Evropské lize, kdy jste s AS hráli naposledy?

„Samozřejmě si ty zápasy pamatujeme. Hráli jsme s nimi Evropskou ligu, doma jsme remizovali 1:1, u nich to bylo ještě v 60. minutě také 1:1, nakonec to skončilo 1:4.“

Jdete do tak těžkého zápasu s tím, že chcete získat minimálně bod?

„Uvidíme, na co náš výkon bude stačit. Když odvedeme maximum a Řím bude lepší, tak se nedá nic dělat. Když budeme mít šance nebo Řím nebude mít svůj den a my to nezvládneme, samozřejmě budeme naštvaní. Náš výkon budu hodnotit až podle průběhu utkání, ne teď před zápasem. Každý bod je dobrý, ale když náš výkon bude super a nebude to stačit, dáme hlavu nahoru a jdeme dál.“

Bude zápas i o odvaze směrem dopředu?

„Věřím, že budeme mít odvahu jít dopředu. V Římě jsme už hráli, dali jsme tam gól a první půle tam byla z naší strany dobrá. Myslím si, že i teď s CSKA jsme si ověřili, že se dá hrát. Když všichni zalezeme, je to čekání na smrt a na to, kolik dostaneme gólů. Určitě chceme být aktivní, uvidíme, co nám Řím povolí, ale rozhodně tam nejedeme s taktikou něco ubránit.“

Edin Džeko vám v Římě nastřílel hattrick. Je znovu nejnebezpečnějším hráčem soupeře?

„V tom zápase byl rozdílový. My jsme hráli vcelku dobře, ale oni měli Džeka, který dal fantastické góly, byl těžko bránitelný. Doufáme, že teď nebude mít svůj den.“

Čeká vás ještě vyšší level, než co jste zažili při vstupu do Ligy mistrů doma s CSKA?

„Myslím si, že ano. Je to Liga mistrů, Řím v této soutěži bude jiný než v Evropské lize. Jejich motivace bude veliká, oni s námi potřebují uhrát šest bodů, aby si zajistili druhé místo. Nastoupí v plné sestavě a s obrovskou chutí, pro nás to bude hodně těžké.“

Jak se v náročném programu vstřebávala únava po vítězství nad Spartou?

„Po vyhraném zápase se to vždycky vstřebává lépe. Nemyslím si, že máme až tak náročný program, hrajeme zhruba každých pět dnů, to se dá. Horší je, když se hraje čtvrtek, neděle, nebo středa, sobota. Únava z naší strany určitě nebude hrát žádnou roli.“

Bylo důležité, že jste ligový šlágr zvládli?

„Hodně. Ale na druhou stranu jsou to tři body do ligové tabulky, bohužel se za takový zápas nebere šest bodů, je to zápas jako kterýkoliv jiný. Ale regenerace a pohoda je jiná, když vyhrajete. Jsme dobře naladění, na druhou stranu my většinou ve chvíli, kdy nezvládneme zápas, v tom dalším podáváme nejlepší výkony. Uvidíme, jaký to na nás bude mít dopad.“

Máte už hodně zkušeností a v nohách řadu těžkých zápasů. Je pro vás pořád výjimečný fakt, když jedete hrát Ligu mistrů do Říma?

„S Římem už jsme hráli, nechci říct, že je to rutina, ale známe stadion i hráče. Ale co se týká Ligy mistrů, tak to rutina není. Bereme Ligu mistrů vážně a hodně si to užíváme, protože není běžné, aby tam český klub hrál. Jsme šťastní, že tam můžeme účinkovat.“

Mrzí vás remíza 2:2 s CSKA?

„Před zápasem bychom asi bod brali, po průběhu první půle jsme zklamaní. Ale CSKA pak ukázalo obrovskou kvalitu, možná dali i regulérní gól, který neplatil, pak ta penalta byla docela sporná. Samozřejmě mrzí, když dostanete gól v 95. minutě, po zápase převládalo zklamání.“

Hecovali jste se s Patrikem Schickem?

„Já si s ním nepsal, ale Honza Kopic ano. Ten bohužel není v nominaci, protože má zraněný kotník.“

Bylo by pro vás zajímavé, kdyby v úterý nastoupil?

„Je to Čech, přejeme mu, ať je úspěšný v zahraničním klubu. Samozřejmě ne proti nám, ale přeju mu co nejvíc minut na hřišti, každý fotbalista chce hrát. Patrik má těžkou konkurenci, ale on se určitě prosadí.“

