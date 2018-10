Vrba: Výhra CSKA je problém spíš pro Řím. Real? Máte super dotazy...

Jak moc ovlivnila další průběh utkání rychlá branka ze třetí minuty?

„Samozřejmě nás mrzí, že v poslední době dostáváme ve venkovních zápasech góly brzo a pak to má na další vývoj trochu vliv. Ale na druhou stranu – dneska první gól nerozhodl. Rozhodlo to, že kvalita soupeře byla prostě lepší.“

Co říct k výkonu Edina Džeka?

„Bránili jsme ho špatně a on dal tři góly. Při standardních situacích jsme měli samozřejmě být mnohem důraznější. Hráči, kteří byli na bránění určení, si s tím vůbec neporadili.“

Za stavu 0:1 jste měli dvě nadějné šance. Kdybyste alespoň jednu proměnili, mohl zápas pak vypadat jinak?

„Ano, v první půli tam byly dvě situace, ze kterých jsme mohli soupeřovu branku ohrozit lépe. Bohužel Krmenčík ani Řezník je neproměnili. Ale není to jen o tom, třeba Zeman vůbec nezavíral prostor. Z brejků jsme tím pádem gólově nevytěžili vůbec nic.“

Čím si vysvětlujete tři poslední vysoké porážky venku?

„Zápasy v české lize jsme si už vyříkali, tady v Římě jednoduše rozhodla kvalita soupeře, která byla nad naše síly. Zkrátka jsme uhráli výsledek, který odpovídal průběhu hry.“

Jak velkou komplikací pro další vývoj skupiny je vítězství CSKA Moskva nad Realem?

„Vzhledem k tomu, jak náš dnešní zápas vypadal, je to problém spíš pro AS.“

Co musíte udělat, aby to příště na Realu nebylo ještě horší?

„Máte super dotazy, co na to jako mám odpovědět? Sám vidíte, že pokud v defenzivě nebudeme důraznější, tak výsledky s takovými mužstvy budou podobné.“