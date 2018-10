ANALÝZA: Proč Plzeň tvrdě padla? Dál jede na retrovlně, chybí víc vášně

„Bylo to trápení. Koukali jsme pak všichni na hodiny, aby to už skončilo,“ přiznal David Limberský upřímně po pětigólovém výprasku. Diskutabilní záměr užít si Ligu mistrů se hráčům českého mistra začal hroutit už při druhém zápase základní skupiny – a vzhledem k následujícímu programu a síle všech tří soupeřů reálně hrozí, že se toužebně očekávaný svátek nakonec změní v pořádně dlouhou noční můru, kterou bude chtít mít každý co nejrychleji za sebou.

Proč Plzeň padla na hřišti AS Řím 0:5? Jistě, mohl za to rychle inkasovaný gól, ta zlověstná předzvěst podobných debaklů, stejně jako diletantské (ne)bránění Edina Džeka či nulová produktivita. Úterní debakl však nebyla náhodná shoda špatných okolností, která čas od času potká každý tým. Kdepak. V případě Viktorie šlo jen o další důkaz jejího úpadku, který má mnohem hlubší příčiny a jde – stejně jako předchozí úspěchy – v první řadě za trenérem Pavlem Vrbou, který působí dojmem, že si neví rady a tápe.

Současná Plzeň připomíná vybitou autobaterii. Sem tam se chytne, ale v těžkých situacích na ni není spoleh a z dlouhodobého hlediska už nemá žádnou perspektivu. Vidí to všichni – jen Vrba ne.

Ten jediný pořád ještě doufá, že z ní něco vymáčkne. Což se čas od času povede, zejména ve vyprodané Doosan Areně, která hráče vybičuje na maximum.