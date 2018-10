Jak Sparta slavně vyřadila Real. Panika z postupu i napadený autobus

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Vrba po ztrátě v Ďolíčku: Tvrdíte, že si dovolíme co Real, což není pravda VŠECHNA VIDEA ZDE

Španělský deník Marca tehdy psal: Real z kola ven! Sparta se vypjala k obrovskému výkonu. Velikými postavami byli Berger, Calta a Bielik. Co se vám po pětatřiceti letech vybaví?

„Bylo mi jednadvacet let a poprvé v životě jsem hrál na velkém stadionu. Když jsme šli na rozcvičku, San Bernabéu byl poloprázdný. To mě trochu uklidnilo, protože jsem si nedovedl představit, že ten kolos bude plný.“

A on samozřejmě byl.

„Ano. Jakmile jsem vyšel z tunelu, úplně jsem se zhrozil. Všichni jsme byli paf. Také proto jsme se hned dostali trochu pod tlak. Nejhorší ale bylo, že těsně před půlhodinou hry byl vyloučený Miloš Beznoska, a to je na Realu trošku problém. (směje se) Bylo jasné, že utkání nemůžeme zvládnout.“

Přesto se vám to po heroickém výkonu povedlo.

„Real neměl úplně super den, my začali běhat, trochu víc se povzbuzovat a získali jsme prostor pro náš styl hry. Největší šok přišel čtvrt hodiny před koncem, kdy Tomáš Skuhravý, tenkrát dorostenec, vyrovnal na 1:1. Byla to panika. Koukali jsme na sebe: Hergot, my postupujeme.