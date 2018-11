Ronaldo namíchnul fandy United oslavou se svaly i řečmi o výsledku

Juventus dvakrát trefil tyč a v 65. minutě ho právě Ronaldo poslal prvním gólem v Lize mistrů v dresu Staré dámy do vedení. Proti svému bývalému klubu slavil, navíc se rozhodl, že se trošku předvede - vyhrnul si dres a ukázal vypracované břišní svalstvo.

Fanoušky tím pořádně namíchnul. "Zrovna proti nám tohle musí udělat. Na Old Trafford už se mu určitě nedostane zrovna vřelého přivítání," psali příznivci manchesterského klubu na Twitter. "Juan Mata ukázal Ronaldovi, že svaly zápasy nevyhrávají," přisadil si další.

Hráče United jako by Ronaldovo gesto nabudilo, aby zápas vzali do svých rukou. Čtyři minuty před koncem vyrovnali po přímém kopu Juana Maty a v poslední minutě si dal vlastní gól Leonardo Bonucci. Juventus utrpěl první porážku v dosavadních 15 soutěžních zápasech v sezoně.

"Měli jsme zápas pod kontrolou a mohli jsme i přidat pojistku," řekl Ronaldo novinářům. "Manchester neudělal nic, čím by si výhru zasloužil. Neměl ani štěstí, protože tomu musíte jít naproti. My jsme mu výhru darovali," přidal hráč, který v United strávil šest let, s klubem získal tři tituly a v roce 2008 s ním vyhrál i Ligu mistrů.

"Je to od něj naprosto neuctivé," pustili se do něj fanoušci United na sociálních sítích. Zdá se, že zkušený Portugalec už za týmem, ve kterém se stal světovou superhvězdou, spálil všechny mosty.