Střípky z LM: Smolař Ünder, výbuch v Aténách i emoční oslava Mourinha

Pyrotechnika na Old Trafford? Slabý odvar oproti tomu, co se dělo před zápasem AEK Atény proti Ajaxu Amsterodam. Sektor hostujících fanoušků se ocitl doslova pod palbou. Domácí chuligáni zasypali sektor hostí sprškou světlic, lahví a dalších předmětů. Vše dovršili tím, když jedna z pyrotechnických „vychytávek“ vybuchla v těsné blízkosti amsterodamských diváků. Od vážných zranění uchránilo hostující návštěvníky plexisklo, o které se třaskavina zastavila. Nechceme si ani představovat, co by se stalo, kdyby výbušnina doletěla až mezi dav.

Ajax supporters attacked with explosives by AEK hooligans in the stadium, while riot police is watching, doing nothing. 🤨 #aekaja #ajax



1/2: Clip from the viewpoint of the Ajax supporters: pic.twitter.com/q5A8vWDK8a