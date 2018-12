Pyšný Hubník: Vrba je vítězný trenér, Schick si moc nezahrál

Patří výhra nad Římem k největším úspěchům kariéry?

„Určitě jde o jeden z největších. Zejména ve druhém poločase jsme odvedli takový výkon, který nám scházel v tom prvním. Jsme rádi, že jsme si to uhráli sami a postoupili do jarní části Evropské ligy.“

Znali jste průběžný výsledek z Madridu?

„Znali, protože to dávali na velkoplošné obrazovce. Šli jsme do kabiny, viděli jsme, že stav je 0:2.“

Překvapilo vás takové skóre?

„Mně osobně určitě, nečekal jsem, že Real je doma schopný prohrát 0:3. Hodně mě to překvapilo, o to víc jsem rád, že jsme si výsledek uhráli sami doma.“

Sloužilo vedení CSKA nad Realem pro vás jako větší motivace do druhého poločasu?

„Pro mě asi jo. Bylo tam zdravé naštvání. Řekli jsme si, že do toho musíme jít. Ve druhém poločase jsme hráli víc dopředu, chtěli víc dát gól. Bylo to z naší strany hodně dobré.“

Rozhodlo vaše srdce?

„Chtěli jsme víc, než soupeř. Spousta kluků obětavě skákalo do střel, do přihrávek. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Věřil jste i po rychlém vyrovnání ze strany AS?

„Byl to takový gól z ničeho. Trošku jsem se bál toho, že soupeř vystřelí podruhé a dá druhý gól. Ale nesložili jsme zbraně, chtěli jsme si znovu vytvořit nějakou příležitost. Jsem rád, že nám to tam pak padlo a že jsme velice dobře zvládli závěr utkání.“

Jaké byly souboje s Patrikem Schickem?

„Moc jich tam nebylo. On si moc nezahrál, jejich křídla byla hodně individuální, chodila jeden na jednoho. Patrik se do hry moc nedostal. Ani jsme si nestačili nic říct, soustředili jsme se každý na svůj výkon, nebyl na nic jiného čas.“

Pochválíte Tomáše Chorého, který utkání rozhodl?

„Jsem rád, že mu to tam padá a snad ještě padat bude i v posledním ligovém zápase. Dal velice důležitý gól, snad mu to vydrží co nejdéle. Moc mu to přeju.“

Podtrhlo sílu plzeňského postupu to, že jste si to museli uhrát sami?

„Jednoznačně. Koukl jsem se na tabuli, v Madridu to bylo 0:3. Šli jsme za tím, že vyhrajeme a jsem rád, že se nám to povedlo.“

Pod Pavlem Vrbou potřetí postupujete z Ligy mistrů do jara Evropské ligy. Co pro vás znamená tenhle úspěch?

„Znamená to, že zvládáme důležité zápasy. Myslel jsem na to i před zápasem, že takové zápasy jsme odehráli většinou vítězně nebo postupově. Dneska jsme to zvládli potřetí.“

Museli jste trenéra přemlouvat do vítězného kotrmelce?

„To ne. Přišel před fanoušky, diváci si ho vytleskali. Sám se vysvlékl a udělal kotrmelec.“

Potvrdil svou výjimečnost?

„Hlavně je to vítězný trenér, to každé mužstvo potřebuje. Postoupit potřetí z Ligy mistrů do jara Evropské ligy není náhoda. Zakončili jsme to sedmi body ve skupině, to je moc hezké.“

Jste na tým hrdý?

„Jsem hrdý na kluky a hlavně jsem rád za lidi, že jsme si konečně mohli zařvat vítězně. Fanoušci si to zasloužili.“

