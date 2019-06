Plzeň si přála Basilej. Odveta bude divoká, Řekové to prožívají, tuší Vrba | iSport.cz

"Přál jsem si Basilej a první zápas venku, takže mi tip příliš nevyšel. Ale je to realita a my uděláme vše pro postup," uvedl pro klubový web plzeňský obránce David Limberský.

"S řeckým fotbalem mám zkušenost ještě z dob, kdy jsme se Spartou narazili na Panathinaikos Atény. I nyní Olympiakos bude nepříjemným soupeřem. Přiznám se, že jsem si přál spíše Basilej. V Řecku nás čeká bouřlivé prostředí a náročné počasí, ale věřím, že se s tím popereme a uděláme maximum pro postup," doplnil kapitán Roman Hubník.

Plzeňští se musejí připravit na to, že je v odvetě bude pravděpodobně čekat velmi divoké prostředí na stadionu v Pireu pro více než 30 tisíc diváků. "Bouřlivé prostředí? Odehráli jsme již několik zápasů například v Turecku, takže už máme dost zkušeností. Venku nás čeká peklo, takže musíme uhrát co nejlepší výsledek doma v prvním zápase. Zde bychom mohli využít právě naše pohárové zkušenosti," mínil Limberský.

"Řekové jsou známí tím, že to hodně prožívají. V domácím prostředí je podpora domácích fanoušků mimořádná. Myslím, že už na první zápas do Plzně přijede spousta fanoušků Pirea, to budeme mít takovou zkoušku. No a odveta asi bude hodně divoká. Ale musíme to přijmout," dodal plzeňský trenér Pavel Vrba.

Úřadující čeští vicemistři si budou chtít do náročné odvety vytvořit doma náskok. "Klíčový bude první zápas doma, musí být plný dům a fanoušci naším pověstným dvanáctým hráčem. Tady je budeme hodně potřebovat," konstatoval Hubník.

Olympiakos stejně jako Plzeň skončil v uplynulé sezoně v domácí soutěži druhý a v Evropské lize vypadl v úvodním kole jarní vyřazovací fáze. "Teprve budeme zjišťovat detailnější informace o soupeři. U řeckých týmů se stává, že během sezony často změní kádr, takže si počkáme a budeme zjišťovat. Vím, že mají portugalského kouče, takže jistě budou i ofenzivně ladění. Řecký fotbal je všeobecně hodně silný, o čemž jsme se v Česku v minulosti již několikrát přesvědčili," podotkl Vrba.

"Zároveň si uvědomuji, že nás čekají podobné klimatické podmínky jako třeba před dvěma lety v Larnace. Takže se musíme na podmínky i na soupeře dobře připravit a udělat vše pro postup, abychom si už po tomto dvojutkání zajistili skupinu. Jestli Ligy mistrů nebo Evropské ligy, to se uvidí. Ale byl bych rád, kdybychom to rozlouskli co nejdříve," dodal Vrba.