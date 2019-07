Hrošovského vyvolával kotel. Jaké jsou zápasy před odchodem z Plzně? | iSport.cz

Máte z remízy 0:0 rozporuplné pocity?

„Nějaké šance jsme měli, Čermus (Aleš Čermák) měl asi největší, když mu to gólman chytil. Výsledek 0:0 není do odvety až tak špatný, pokud se nám tam podaří vstřelit gól, může to být výhoda. Bude důležité, abychom zvládli začátek, čeká nás tam bouřlivé prostředí.“

Hrajete poslední zápasy za Viktorii, už máte domluvené angažmá v Genku. Jsou tyhle utkání pro vás specifické?

„Nastavil jsem si to v hlavě tak, že se na každý zápas těším. Vím, že za Viktorku už jich nebude moc. Prožil jsem tady nějaké období, jsem rád, že se můžu takhle postupně rozloučit.“

Co s vámi dělalo, když vás po utkání vyvolávali fanoušci v kotli?

„Chtěl bych pomoct Plzni dostat se minimálně do skupiny Evropské ligy, to je náš cíl. Když se nám podaří postoupit přes Olympiakos, bude to super. Kvůli tomu jsem tady zůstal, abych se snažil pomoct. Pocity jsou dobré, ale bude záležet na tom, jak zvládneme zápas u nich.“

Co čekáte od bouřlivé odvety v Řecku?

„Asi je to pořád padesát na padesát. Prostředí tam bude bouřlivé, viděl jsem nějaká videa jejich fanoušků. Ale to je lepší, než kdyby se hrálo před prázdnými tribunami. Určitě budu pod velkým tlakem, před takovými fanoušky chcete za každou cenu vyhrát. Je to jiné, než když jdete do zápasu s menším očekáváním.“

Je varováním váš poslední zápas v play off Evropské ligy v Záhřebu, kde se to na jaře Plzni nepovedlo? (Viktoria prohrála 0:3)

„Olympiakos je trošku jiný soupeř, než Záhřeb, je také rozdíl, když hrajete jarní fázi, nebo o skupinu evropských pohárů. Tohle je možná ještě klíčovější. Těším se na to, výsledek 0:0 podle mě není tak špatný.“

Dal se ze zápasu vytěžit lepší výsledek?

„Asi ano. Kdybychom vyhráli o jeden gól, bylo by to lepší. Ale tyhle zápasy se hrají doma, venku, takže hodnotit budeme až po odvetě.“

Překvapil vás něčím Olympiakos?

„Ani ne. Viděli jsme nějaké jejich zápasy v přípravě, tam vypadali velmi zajímavě. Mají hodně šikovných hráčů. Vepředu Valbuena, který hrál i za francouzskou reprezentaci.“

Jaké bylo hrát ještě proti menším hráčům, než jste vy sám? (Valbuena, Podence měří oba pod 170 cm)

„Abych hrál proti menším hráčům, na to moc zvyklý nejsem (úsměv). Mají jiné výhody, jsou rychlí, pohybliví, dobře technicky vybavení. Určitě mají kvalitu.“

Těší vás, že jste se dostávali do řady šancí?

„Je pozitivní, když si šance vytváříme. Horší by bylo, kdybychom nic neměli. Důležité bude, abychom příště nějakou využili.“

Vše o Plzni najdete ZDE »

Čermák litoval spálené šance: Měl jsem to dát víc po zemi