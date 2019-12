Jarolím o Slavii v Lize mistrů: Na co doplatila a čím si Souček zvýšil cenu | iSport.cz

Rozhodně nepatří mezi trenéry, které by statistiky nezajímaly. „Jo, určitě pro mě význam mají. Mám o nich určitý přehled,“ říká Karel Jarolím, který dovedl v roce 2007 Slavii do Ligy mistrů poprvé. A v konkurenci Sevilly, Arsenalu a Steauy Bukurešť s ní ve skupině obsadil třetí místo, což znamenalo pokračování v Evropské lize. Pro druhou účast červenobílých v Champions League má nicméně jen slova chvály.

„Vcelku pozitivně, i když bych to rozdělil. Jedna věc je umělecký dojem, předvedená hra. A na druhé straně efektivita. Na ni bohužel Slavia dojela a nebude kvůli ní pokračovat v Evropě i na jaře. Ať už by to bylo v Lize mistrů nebo v Evropské lize. Ale dalo se na to koukat, hráči Slavie byli na každý zápas perfektně připravení – a to především po taktické stránce. To sneslo vysoké parametry. Navíc jsou dobře připravení i běžecky.“

Takže měla Slavia na víc?

„Byla to obehraná písnička. Slavia dobrá, všem se vyrovnala, ale ve finální fázi měli soupeři navrch.“

Vy jste se Slavií postoupil ze třetího místa ve skupině do Evropské ligy. Je to víc než respekt a chvála od Barcelony, Dortmundu a Interu za předváděnou hru?

„Tak my jsme měli ve skupině Steauu… Ideální je, když se to skloubí dohromady. Co se týče herního projevu, Slavia určitě obstála, ale co je vám to pak ve finále platné. Já jsem taky nebyl úplně zastáncem toho, podřídit všechno jenom výsledku. Lidé přijdou na stadion, protože chtějí vidět dobrý fotbal, chtějí se pobavit, a k tomu je samozřejmě ideální, když se vyhraje. Ale vidíte, že i když se nepostoupilo a získaly se v uvozovkách jen dva body, nikdo Slavii nekritizuje.“