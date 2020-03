Strach o Schickova spoluhráče, zapadl mu jazyk: Koho to teď zajímá?! | iSport.cz

Úvod druhého poločasu úterní osmifinálové odvety Ligy mistrů mezi Lipskem a Tottenhamem (3:0), kde celý zápas odehrál český útočník Patrik Schick, zahalil velmi nepříjemný moment. Domácího obránce Nordiho Mukieleho trefil v plné rychlosti balon do obličeje tak nešťastně, že hráči po pádu na trávník zapadl jazyk. Zdravotníci byli v pohotovosti, naštěstí rychlým zásahem mladého hráče zachránili. „Trocha strachu, ale koho to teď zajímá?!,“ uklidnil dvaadvacetiletý bek fanoušky z nemocnice a zdůraznil radost z historického postupu.

Lipsko už po dvaceti minutách domácí odvety rázně nakročilo za kýženým cílem. Dva góly z dílny kapitána Marcela Sabitzera znamenaly klíčový náskok, na který Mourinhova oslabená parta neměla nárok zareagovat. Celý zápas v barvách „Roten Bullen“ poctivě odpracoval i český reprezentant Patrik Schick, který přispěl k úspěšnému večeru.

Domácí dokráčeli za premiérovou účastí mezi elitní osmičku v Lize mistrů bez větších problémů, vyhráli 3:0. Jedna z mála komplikací se udála v 53. minutě, při které celý stadion náhle utichl.

Obránce Nordi Mukiele se na kraji vápna snažil zastavil útočnou akci Tottenhamu. Odražený míč mu ale v plné rychlosti nafackoval přímo do obličeje, navíc dost nešťastně. Mladý Francouz se po nevinně vyhlížejícím úderu skácel na zem. Brzy bylo patrné, že je zle. Skláněli se spoluhráči, rozhodčí urgentně signalizoval k doktorům, aby okamžitě přiběhli.

V hrůzných chvilkách Mukielelovi zapadl jazyk, dokonce upadal do bezvědomí. Lékaři naštěstí zasáhli včas a hráče dali rychle do pořádku. Domácího beka odnesli ze hřiště na nosítkách, logicky musel střídat.

Chvíli po zápase prostřednictvím sociálních sítí vzkázal fanouškům, že je v pořádku. „Trocha strachu, ale koho to zajímá?! Teď jsou podstatné věci jidne. Historický postup a neuvěřitelný pocit. Všem děkuju za podporu,“ napsal 22letý mladík na Twitter z nemocničního lůžka.

Zdůraznil jasně, že on i celý klub si v tu chvíli naprosto užíval sladké postupové chvilky. „Jsem absolutně šťastný, prošli jsme do dalšího kola. Mám ale radost i z toho, že to bylo naprosto zasloužené. Dohromady jsme dali čtyři góly, žádný nedostali. Byli jsme lepší než Tottenham,“ shrnul dvě osmifinálová klání domácí trenér Julian Nagelsmann.

Mladý, teprve 32letý kouč, si připisuje další významný zářez v kariéře. Lipsku zařídil nejlepší výsledek klubové historie a ukazuje výjimečné schopnosti, kvůli kterým jej ambiciózní klub přivedl.

„Je úžasné, že jsme postoupili vlastním způsobem hry. Důležité je, abychom tohle neměnili. Příliš jsme se nepřizpůsobovali Tottenhamu, hráli jsme stylem Lipska a zvládli jsme to brilantně,“ pochvaloval si kouč.

Naopak jeho zkušenější protějšek José Mourinho polykal po vyřazení loňského finalisty hořké pilulky. „S kádrem, který máme monentálně k dispozici, to i v dalších zápasech bude velmi, velmi těžké,“ hořekoval portugalský kouč. „Každý tým na světě bojuje s tím, pokud mu vypadne pět, šest důležitých hráčů,“ narážel na absenci kapitána Kanea, Sona, Bergwijna, Sissoka či Daviese.

SESTŘIH LM: Valencia - Atalanta 3:4. Přestřelka bez diváků. Iličič dal čtyři góly