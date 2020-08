Od útočníka prasárna, říká expert o Hruškově faulu. Plzni má pořád co dát

Pro Plzeň to byl hodně smolný konec předkola Ligy mistrů, souhlasíte?

„Plzeň vedla, Limba dal gól asi dvanáct minut před koncem. Když takhle vedete, hrajete na jeden zápas venku a udržíte to do 95. minuty, než přišel ten faul… Úplně se dokážu vžít do toho, jak to David popisuje, že je to fotbalový průšvih. Pokud by poslední situaci zvládli, Aleš by pak vykopl od brány a byl konec.“

Mohl v ten klíčový moment udělat něco lépe?

„Byla to těžká situace. Když si to pustím na videu a zpomalím to, tak tam samozřejmě něco najdu… On asi Aleš dneska také ví, že tam měl jít jinak, opatrněji. Ale v tu první chvíli tam gólman takovým stylem zkrátka jde. Kdyby tam nešel, hráč tam přiběhl a prokopl by to do brány nebo by do toho píchl. Každý by pak zase řekl, proč nešel proti… Teď všichni řeknou, že tam šel blbě, nebo měl ten pohyb zastavit. Ale ti, co někdy stáli v bráně, vědí, že to není tak jednoduché.“

Šlo vůbec o penaltový zákrok?

„Někdo by to možná byl schopný posoudit i jako nepenaltu. Hráč tam šel obrácenou nohou, navíc směřoval někam do autu, on vůbec nešel ohrozit bránu. Aleš prostě dopředu vyrazit musel, ale podle toho, jak to dopadlo, tam měl jít jinak. Ale na druhou stranu dobře vím, že zastavit takový pohyb je pak těžké. Sám jsem také udělal podobné blbé penalty.“

Neměl jít proti hráči víc rukama?

„On tam šel tak napůl. Přišlo mi, že nejdřív tam chtěl jít rukou, pak začal rukama uhýbat, ale nohy už nezastavil. Noha je po zemi vždycky rychlejší, než ruka. Kdyby tam šel rukou a sklouzl se v pádu po zemi, sestřelil by ho stejně. Když vidím, jak situace dopadla, tak tam bylo jediné řešení, že by to ve finále jenom ustál. Hráč by převzal balon levou nohou a skončil by s ním v autu. Aleš mu ale šel pod nohy a ten kluk tam byl rychleji. Nemohlo to dopadnout jinak, než že si balon někam stihne kopnout. Možná si takhle pro penaltu šel, jak jsem říkal, ani nemohl ohrozit bránu.“