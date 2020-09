Stoch o bolavé bitvě: Stále věřím Slavii! Co jeho budoucnost?

Vstupenka do základní skupiny Ligy mistrů? Pořádně tvrdý oříšek. Fotbalisté Slavie v úterý večer na vlastní kůži poznali sílu dánského Midtjyllandu. První díl play off milionářské soutěže přinesl remízu 0:0 a především tuze bolavý, nepříliš vzhledný fotbal. „Nikdo nechce udělat chybu,“ komentoval ve studiu O2 Sport slovenský záložník Miroslav Stoch, který v nedávné době se "sešívaným" celkem trénoval.

Také podle čísel byl zápas ohromně vyrovnaný. Dominovaly urputné souboje, téměř žádný prostor pro individuální akce a fotbalové momenty. Když nějaké nastaly, ani jedna strana ze svých možností nevytvořila gólové vyústění.

„Dánové první zápas zvládli takticky. Mydlili to o podlahy, u nich (v odvetě příští týden) to možná bude ještě horší. Ale stále věřím Slavii, že se připraví na odvetu a nějaký gólík u nich dají,“ hodnotil zápas Miroslav Stoch.

Na domácí scéně Slavia zvládá soupeře zmačkat a nastřílet hodně gólů, naposledy nadělila „búra“ Teplicím, ligu odstartovala demolicí Českých Budějovic (6:0). Jenže dánský šampion dokázal českého mistra uhlídat a domácí do velkých šancí nepouštěl.

„Nikdo nechce udělat chybu, jde o hodně peněz, prestiž. Slavia hrála trošku defenzivněji, určitě nechtěla dostat gól, to byl možná záměr. Nula nula je asi zasloužený výsledek, i když bychom byli raději za výhru,“ pravil ve studiu O2 Sport slovenský středopolař.

Stoch je momentálně volným hráčem, po konci v Řecku (nastupoval za PAOK) zatím hledá nové angažmá. Ve Slavii, kde pamatuje dvě úspěšné sezony, v poslední době trénoval a k týmu má stále blízko. Podle informací iSport.cz mu na stole leží nabídka smlouvy a mohl by se do Edenu vrátit.

„Jsem na to sám zvědavý. Zatím nevím, máme otevřené nějaké věci. Čekám na pokyny agenta, on to všechno řeší. Ale už mi svrbí nohy a doufám, že se to všechno vyřeší,“ odpověděl na dotaz ohledně své budoucí kariéry.

Vrátil se i k nedávné době, kdy trénoval se Slavií. „Protože je celé mužstvo v izolaci, už nebylo možné s nimi v poslední době trénovat. Ale týden a půl jsem si s nimi užil a věřím, že jsou na stoprocent připraveni,“ pravil ještě před utkáním.

Se Slavií zažil i přísné podmínky současného fungování mužstva, které v rámci proticovidových opatření tráví téměř veškerý čas na stadionu v Edenu a přilehlém hotelu. „Viděli jsme si do oken a občas pokecali. Ale nezávidím jim to,“ přiblížil Stoch dění ve slávistickém táboře.