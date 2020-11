Kouč Kyjeva před zápasem šije do Barcelony: Nemají na to vyhrát LM

Lionel Messi poslal Barcelonu do vedení • Reuters

Radost fotbalistů Barcelony po vstřelení branky do sítě Juventusu • Reuters

Kouč Kyjeva před zápasem šije do Barcelony: Nemají na to vyhrát Ligu mistrů • Koláž iSport.cz

Strach z Dynama Kyjev před duelem s Barcelonou rozhodně nečiší. Šéf ukrajinského celku Mircea Lucescu se nechal slyšet, že Messi a spol. nemají na to, aby Ligu mistrů vyhráli. Narážel tím na nevydařený vstup Katalánců do La Ligy a interní potíže, jimiž si procházejí. „Nemyslím, že by byli na takovém levelu jako Bayern, Manchester City a Paris Saint-Germain."