Sparta a útok na LM: Vrbu těší, že jede za kopec. Jaké jsou scénáře?

Mohli být nahnáni do horoucího tureckého pekla. Mohli čelit loňskému katovi Slavie. Sparťané ale nakonec z losu druhého předkola Ligy mistrů vyvázli nejlépe, jak mohli. V Nyonu se totiž vyhnuli Galatasarayi i Midtjyllandu a do klíčového dvojzápasu celé sezony vyfasovali Rapid Vídeň. Pokud ho Letenští setnou, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy a s ní spojený bonus ve výši 93 milionů korun. Teď jen tuhle příležitost pevně stisknout. „Snad nás fanoušci dotlačí k postupu,“ přeje si trenér Pavel Vrba.

Štěstí na los, to bylo v posledních letech pro Spartu výsostné tabu. V létě 2017 rudí vyfasovali ve třetím předkole Evropské ligy Crvenou Zvezdu Bělehrad, o dva roky později šli ve stejné fázi na Trabzonspor. Když se loni po dlouhém čekání do Evropy konečně prodrali, zapadli do skupiny po bok AC Milán, Lille a Celtiku…

Ve středu se konečně na Letnou snesla i trocha přízně. Los druhého předkola Ligy mistrů Pražany ušetřil nabušeného dua Galatasaray – Midtjylland, místo toho budou svěřenci Pavla Vrby válčit s Rapidem Vídeň. Rozhodně žádná dávačka, ovšem hratelný soupeř.

SK Rapid Vídeň Rok založení: 1899

Klubové barvy: zelená, bílá

Stadion: Allianz Stadion (28 345 míst)

Trenér: Dietmar Kühbauer (50 let)

Úspěchy: 32x mistr Rakouska, 14x vítěz rakouského poháru, vítěz Středoevropského poháru (1930)

Klubové legendy: Franz Binder, Antonín Panenka, Steffen Hofmann

„Neměl jsem soupeře, kterého bych si vyloženě přál. V losovacím koši byla mužstva, která mají svoji kvalitu, pravidelně hrávají v evropských pohárech,“ zdůraznil Vrba pro klubový web.

Rapid ovšem představuje nejschůdnější variantu z více důvodů. Čistě na papíře je z celého tria nejslabší. Sparťanům odpadne zdlouhavé cestování. Navíc mají výhodu odvety v domácím prostředí. Plus vedle plusu.

„Vyhovuje mi, že to není velká vzdálenost. Jde o mužstvo, které je za kopcem. Hlavně doufám, že nás v domácím zápase fanoušci dotlačí k postupu a k tomu, abychom měli jistotu skupiny evropských pohárů. Doufám, že budeme bojovat o skupinu Ligy mistrů,“ upozornil kouč.

Ano, Sparta se nijak netají tím, že je pro ni tenhle dvojzápas v kontextu celé sezony naprosto klíčový. Pokud v něm uspěje, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. To by mimo jiné znamenalo jistý výdělek 93 milionů korun. A samozřejmě i přetrvávající naději na průskok až do hlavní fáze Ligy mistrů.

V případě neúspěchu by Letenští propadli do třetího předkola Evropské ligy, kde by je čekal lepší z dua St. Johnstone - Anorthosis Famagusta.

„Na los jsme byli velice zvědaví. Sedm let jsem byl v Turecku, docela jsem si přál Galatasaray, byť by to byl asi nejtěžší soupeř z možné trojice. Nakonec to vyšlo na Rapid Vídeň. Na papíře to vypadá nejhratelněji, ale rozhoduje se na hřišti. Zápasy budou určitě těžké, nic jednoduchého nás nečeká,“ prohlásil stoper Ondřej Čelůstka.

Rapid je historicky nejúspěšnějším rakouským klubem, ve vitríně má přes tři desítky trofejí pro vítěze ligy. V uplynulých letech ovšem vyklidil piedestal, který má pod pevnou kuratelou Salcburk. Přesto se jedná o konsolidovaného soupeře, který mixuje kádr z domácích hráčů a balkánských internacionálů.

„Spartu všichni známe, je to klub s dlouholetou historií a tradiční účastník evropských pohárů. Víme, že v minulém ročníku Evropské ligy odehrála skvělé zápasy a dvakrát jasně porazila Celtic. Je to velmi silný soupeř, který má ve svém středu spoustu vynikajících invidualit,“ prohlásil sportovní ředitel Rapidu Zorna Barisic.

S výjimkou přátelského utkání v roce 2011 (2:0) se Sparta s Rapidem v novodobé historii neutkala. V roce 1927 ho ovšem ve finále tehdejšího Středoevropského poháru rozmontovala 6:2. Teď by na podobný úspěch ráda navázala.