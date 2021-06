Sparta jde v předkole Ligy mistrů na Rapid Vídeň, odvetu bude hrát doma

Sparta coby nasazený tým mohla ve 2. předkole nemistrovské části dostat za soupeře jen tři týmy - kromě Rapidu také Galatasaray Istanbul nebo dánský Midtjylland. Pokud Pražané z 2. předkola postoupí, získají jistotu minimálně účasti v základní skupině nové Evropské konferenční ligy. V případě, že by přešli i přes 3. předkolo, v němž začne mistrovská Slavia, čekalo by je ještě závěrečné play off.

Letenští si první účast v kvalifikaci Ligy mistrů od roku 2016 vysloužili druhým místem v lize. Posledních sedm startů v kvalifikaci prestižní soutěže Spartě účast v hlavní fázi nevyneslo. Naposledy se v ní představila v ročníku 2005/06.

Rapid skončil v posledních dvou sezonách v domácí soutěži druhý za Salcburkem, který rakouskou ligu ovládl osmkrát za sebou. V uplynulém ročníku na něj ztratil 15 bodů. S 32 tituly je Rapid historicky nejúspěšnějším rakouským týmem. Z posledního primátu se však radoval v roce 2008.

Vídeňský celek je pravidelným účastníkem evropských pohárů. V minulém ročníku se představil v základní skupině Evropské ligy, v níž ale v konkurenci Arsenalu, Molde a Dundalku obsadil třetí místo a do vyřazovací fáze nepostoupil. Od posledního startu v hlavní fázi Ligy mistrů neuspěl v kvalifikaci této soutěže třikrát po sobě.

Sparta se s Rapidem utkala naposledy v přátelském utkání v roce 2011, kdy ho porazila 2:0. V evropských pohárech se v novodobé historii mužstva nesetkala. Naposledy se Rapid s českým týmem v evropských pohárech střetl v sezoně 2015/16 v Evropské lize, kdy Plzeň porazil 3:2 doma a 2:1 venku.