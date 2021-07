Čech, co prošel Salcburkem: Sparta má v Rakousku respekt. Jak na Rapid?

Protivníka Sparty v bitvě o Ligu mistrů velmi dobře zná. Vždyť Antonín Svoboda několik let působil v akademii Salcburku, kde sváděl s Rapidem vyhrocené bitvy. A jiné rakouský hegemon neměl ani mezi dospělými, se kterými český útočník trénoval. „Rapid bude těžkým soupeřem, ale na druhou stranu jsem cítil, že Sparta a Slavia mají v Rakousku velký respekt,“ říká 19letý forvard, který v létě jako volný hráč přestoupil do Karviné.

Kdo tedy bude favoritem?

„Za mě asi Sparta, i když to bude mít ohromně těžké. Hodně napoví, jaký výsledek uhraje ve Vídni. Doma bude Rapid určitě silný. Otázka je, co předvede poté v Praze.“

Už máte za sebou pár týdnů přípravy s Karvinou. Dokážete říct, zda je český fotbal od rakouského v něčem odlišný a zda bude Rapid jako soupeř Spartě sedět?

„Ač jsem českou ligu zatím nehrál, podle přátelských zápasů si troufám říct, že bude hodně náročná na fyzickou připravenost. V Rakousku se hraje víc technický fotbal, což by mohla být pro Spartu výhoda, protože má velmi dobré technické hráče, kterým takový styl bude vyhovovat.“

Jakým byl Rapid soupeřem?

„Byl to náš největší rival. Vždycky měli velmi dobrou výstavbu hry, pokaždé se snažili eliminovat presink soupeře. Jejich fotbal byl založený na fyzičnu. Obecně v osobních soubojích byli odolní.“

Kudy vedla cesta k úspěchu?

„Museli jsme se jim vyrovnat v agresivitě, leckdy i předčit, pořádně je přitlačit. Hodně nám pomáhalo nechat je trochu vylézt. Přilákat je na naši polovinu a poté rychle udeřit, protože defenziva nepatří mezi silné stránky Rapidu.“

Ani v generálce s Kodaní se Rapid zrovna netlačil před branku. Poté, co vstřelil gól, hrozil spíš z brejků. Je to jejich zaběhnutá taktika?

„Ano, takový si jej pamatuji. Proto si myslím, že nejlepší je vstřelit první gól a nechat Rapid útočit. Ať on tvoří hru. Bude v úzkých, protože mu takový styl hry moc nevyhovuje.“

Jedinou branku dánskému celku vstřelil Ercan Kara. V utkání byl hodně vidět, spoluhráči jej často hledali dlouhými nákopy. Musí si na něj Sparta dát pozor?

„Mají to v oblibě. Při výkopech od branky chodí co nejdál a poté sbírá centry. Mají v něm lídra, mohou se o něj kdykoliv opřít. Navíc je platný i do kombinace. V minulé sezoně vstřelil 15 branek a na dalších šest nahrál, takže je opravdu nebezpečný.“

Rapid krátce před 2. předkolem Ligy mistrů přišel o Yusufa Demira, velký příslib rakouského fotbalu, který zamířil do Barcelony. Jak moc velká ztráta to bude?

„Znám ho moc dobře. Několikrát jsem proti němu hrál. Ohromně šikovný hráč, který mohl nastoupit ve středu zálohy i na křídle. Dokázal obejít obránce a vstřelit gól. Čím víc se prosazoval, tím víc na něm Rapid stavěl. Trochu mi to připomíná Adama Hložka ve Spartě. Demir byl pro ně podobně důležitý.“