SESTŘIH: Plzeň – Tiraspol 2:1. Viktorii od Ligy mistrů dělí už jen Karabach

Fotbalisté Plzně postoupili do závěrečného play off Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni v domácí odvetě 3. předkola porazili Tiraspol 2:1 a zopakovali výsledek z úvodního utkání v Moldavsku. O postup do základní skupiny milionářské soutěže už je dělí jen souboj s Karabachem.