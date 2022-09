Největší esa současné Barcelony: veteráni i teenager, na koho pozor?

Raketa, která nestárne. Manželka Anna by se po osmi letech v Bayernu nebránila americkému dobrodružství, on se ale rozhodl pro ještě jednu slavnou adresu. Po nadšeném přijetí v Katalánsku následoval další gólový ohňostroj – i díky jeho pěti trefám Barca v lize ještě neprohrála.

34 let, útočník

Pedri

19 let, záložník

sezona 2022/2023:

zápasy: 4

minuty: 315

góly: 1

asistence: 0

ŽK/ČK: 0/0

Pokud jako kluk snil, že jednou bude řídit hru ikonické Barcelony, splnilo se mu to hodně brzy. Rodák z ostrova Tenerife je pořád ještě teenager, ale nepoznali byste to na něm. Má přehled, čiší z něj sebevědomí a o jeho vytříbené technice by se dalo básnit. Srovnávají ho s Xavim či Messim.