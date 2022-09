Kotal ve studiu: Barcelona překvapila. Mosquerův loket byl nesmysl

„Barcelona mě příjemně překvapila: nevěřil jsem, že se takhle rychle dostane zpátky do formy. Podala velmi vyzrálý výkon, zato od Plzně mi chyběla větší aktivita a odvaha víc se prosadit. Od televize se to snadno říká, ale v reálu to proti takhle těžkému soupeři vypadá jinak,“ podotkl Kotal. „Barceloně hodně pomohl letní příchod Lewandowského, který byl ve všech klubech rozdílový.“

O hrdinovi večera Kotal před zápasem říkal: „Jestli ho Plzeň udrží mimo pokutové území, myslím, že jí gól nedá.“ Viktorii se to nepovedlo – a polský čarostřelec se už v první půli trefil dvakrát. Ve druhém dějství akurátní střelou zpoza vápna navíc zkompletoval hattrick. „Škoda hlavně druhého gólu Lewandowského, poločasový stav 1:2 by byl z pohledu Plzně hratelnější. Barcelona se třetí brankou dostala do klidu,“ vykládal Kotal.

Co ještě českým šampionům vyčítal? „Časté a hlavně laciné ztráty. Když už balon získáte, je potřeba, aby aspoň první přihrávka byla bezpečná. Po ztrátě si neodpočinete: běháte bez míče a nedostanete se do hry,“ zdůraznil Kotal. „Ve druhé půli se to trochu změnilo, Barcelona prostřídala a některé situace přehrávala. Přesto Plzeň končila zápas vyšťavená.“

V čem byla Barcelona lepší? „Stihla přes 700 přihrávek, pomáhala si skvělým výběrem místa a rychlými kombinacemi. Přesně o tomhle je dnešní fotbal: hledáte prostory, kde vás soupeř hůř vykryje, a snažíte se toho využít. Barcelona precizně kombinovala a situace vzniklé z rychlosti kombinace dokázala využít ke vstřelení branek,“ popsal Kotal.

Mrzela ho neproměněná tutovka plzeňského útočníka Tomáše Chorého za stavu 1:3: „Chybělo jen, aby Chorý trefil branku. Dostal krásný centr za obranu, jen špatně trefil míč.“

A choulostivá situace v prvním poločase, kdy belgický rozhodčí Lawrence Visser nejdřív odpískal penaltu pro Viktorii, ale po konzultaci u videa ji zrušil kvůli tomu, že plzeňský křídelník Jhon Mosquera fauloval jako první? „Loktem tam šel nesmyslně, to udělal už několikrát. Byl na vystřídání už po třiceti minutách, zvlášť v kombinaci s chováním před třetím gólem Barcelony, když po ztrátě míče ležel na zemi příliš dlouho,“ přímo z Camp Nou hlásil Martin Vait, vedoucí video oddělení iSport.cz.

„Rozdíl ve výkonu mezi Barcelonou a Plzní byl propastný. Upřímně, Viktoria soupeře moc neprověřila. Uvidíme, jak to bude vypadat, až Plzeň potká třeba Bayern,“ poznamenal další host ve studiu Ondřej Škvor, zástupce šéfredaktora deníku Sport a iSport.cz.

Plzeň čeká žhavý podzim, do poloviny listopadu bude muset přepínat mezi bitvami v Lize mistrů (kromě Barcelony potká ještě Bayern a Inter Milán) a domácí FORTUNA:LIGOU, kde obhajuje titul. „Hráči by to měli vydržet. Sezona teprve začala, rytmus sobota-středa-sobota by je neměl zničit. A i s očekávanými nářezy by se měli umět vyrovnat,“ pravil Škvor.

Kotal to viděl podobně. „Asi jsme nepředpokládali, že by Plzeň v Barceloně vyhrála. I proto to na ni žádné stopy nezanechá,“ uzavřel. Navzdory výsledku se na konci středečního večera loučil s úsměvem: „Snad to pro Plzeň bude příště veselejší.“