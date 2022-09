Plzeň v líhni talentů. Barcelona školila mladíky, prostředí La Masie nadchlo

Fotbalisté Plzně do 19 let podlehli v úvodním duelu skupinové fáze Youth League 0:3 Barceloně • Twitter.com / FC Barcelona - Masia

PŘÍMO Z BARCELONY | Plzeňští fotbalisté do devatenácti let okusili atmosféru nejznámější fotbalové akademie světa. A zažili pořádnou školu. Proti Barceloně v rámci Youth League, mládežnické Ligy mistrů, prohráli 0:3. Po nadějném úvodu odpadli a přenechali aktivitu favoritovi utkání, který vystřelil 19x na bránu. Na krásném stadionu Johana Cruyffa, na němž mimo jiné hraje i ženský fotbalový tým Barcelony, nasáli prostředí luxusního tréninkového areálu. Dominantou je nová budova slavné La Masie, domova pro talentované hráče katalánského velkoklubu.

Prakticky nový šestitisícový stánek, otevřený v roce 2019, předčí leckteré české prvoligové stadiony. Čisté prostorné tribuny, perfektně střižený trávník a ideální podmínky pro fotbal. Západočeští mladíci odehráli největší zápas kariér. Po nadějném úvodu ale převzali otěže domácí a nakonec zvítězili hladce tříbrankovým rozdílem. Nebýt pozorných zákroků obránců Viktorie a gólmana Baiera, skóre mohlo být ještě vyšší. Plzeňská jednička pochytala šestnáct střel, další tři skončily v síti.

„Hráli jsme opravdu se silným soupeřem, s jakým jsme se ještě nesetkali. Ohromná kvalita v držení míče a dalších věcech. Nasazení a pracovitost tam z naší strany bylo, ale proti takovému soupeři to nestačilo. Čekali jsme, že to bude náročné. Museli jsme poctivě bránit, k tomu změna počasí, tady je o deset stupňů víc, než v Česku, To se na tom také podepsalo,“ hodnotil utkání trenér Ondřej Šiml.

Do Barcelony přivezl výběr plzeňské devatenáctky kádr doplněný o pět hráčů, kteří věkově spadají do jeho kategorie, ale patří už do béčka hrajícího ČFL. Představil se i teprve sedmnáctiletý záložník Pavel Gaszczyk, asi největší talent Viktorie a kapitán reprezentace U17, který už má za sebou start i v devatenáctce. Mezi dospělými nabírají zkušenosti i stoper Tomáš Vach, záložník Alexandr Sojka, křídelník Robert Aubrecht a čerstvá posila z Nigérie, osmnáctiletý útočník Godwin Alao.

Západočeští hráči se v úvodu slavným konkurentům vyrovnali fyzicky i v nasazení, měli také první náznaky šancí. V páté minutě šli do zajímavého brejku, Alao ale pálil jen do náruče gólmana Barcelony. Postupně se projevovala vysoká individuální kvalita domácích borců. Garrido rozjel krásnou akci, na jejímž konci byl ve 22. minutě přesně zakončující Barbera.

Další branky přišly po přestávce. Plzeňští odpadali v aktivitě, chybělo víc odvahy, síly a práce směrem dopředu. V 51. minutě Akhomach navedl balon do vápna, ten se k němu vzápětí odrazil a on ho podruhé dostal do plzeňské sítě. Třetí branku domácích přidal po další pěkné akci Alarcon.

Na straně Barcelony se ukázalo několik velmi kvalitních hráčů, vynikali tvořivý záložník Garrido, s desítkou útočník Alba a se sedmičkou Akhomach, někteří z nich už mají i zkušenosti s tréninky a zápasy v prvním týmu.

Atmosféra mládežnické Ligy mistrů přináší ohromné zkušenosti. Zvlášť v kulisách slavné akademie La Masia, která vychovala Puyola, Xaviho, Iniestu, Messiho a další hvězdné fotbalisty. „Škoda, že nejsem mladší,“ říkal pro web iSport.cz někdejší plzeňský obránce David Limberský, jenž utkání sledoval na tribuně společně s Radimem Řezníkem, Janem Kopicem, René Dedičem a Caduem. Ti nejsou v nominaci do večerného duelu dospělých celků.

Nejen je nadchlo krásné prostředí stadionu Johana Cruyffa, v němž zápas probíhal. Barcelona své naděje přestěhovala do nového komplexu, který navazuje na tradiční výchovu talentů vyhlášené akademie. „Je to špička Evropy, špička světa. Komfort, jak je pro nás všechno obstaráno, je na nejvyšší úrovni. Opravdu silný zážitek,“ přiznal kouč Šiml.

Ciutat Esportiva Joan Gamper leží necelých devět kilometrů od slavného Camp Nou, kde nastupuje první tým. Klub otevřel areál v roce 2006, samotná nová budova La Masia otevřela brány mladým fotbalistům v říjnu 2011. Barcelona na stránkách uvádí, že stála 11 milionů eur (264 milionů korun) a slouží jako domov nadějím vychovávaným pro první tým Barcelony. Celkem se do pětipatrové budovy vejde 78 fotbalistů a navazuje na tradici původní La Masie, která fungovala v letech 1979 až 2011.

V luxusním komplexu najdete úplně všechno. Pět přírodních tréninkových hřišť, čtyři umělé trávníky, tři multisportovní budovy (basketbal, futsal, házená). K tomu přičtěte tři kryté haly, budova se šatnami, dvě tisková centra, zvláštní tréninkové zázemí pro gólmany, posilovny, saunu a zázemí pro regeneraci a školní budovu.

Z pohledu českého fotbalu jde o naprosto jiný svět. „Jsem z toho v šoku. Jaký servis nám Barcelona poskytla k tomu zázemí, prostředí. Úplně něco jiného,“ popisoval zážitky ze hřiště gólman Baier.

Plzeňští mladíci se utkají ještě s Interem a Bayernem, dle formátu soutěže proti stejným celkům, jako dospělé áčko. Viktoria hraje mládežnickou soutěž potřetí, ani jednou se týmu nepodařilo postoupit ze skupiny.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22. Barberá, 51. Akomach, 60. Alarcon Hosté: Sestavy Domácí: Astralaga – Fort García, Casas, Riad (70. Cantero), Valle – Garrido (64. Hernandez), Casado (C) (90. Vicens), Alba – Akomach (64. Cuevas), Barberá, Alarcon (64. Yamal) Hosté: Baier – Červený, Paluska, Vach, Vacek (C) (67. Keltyčka) – Gaszczyk, Falout, Sojka (85. Lörincz) – Deml (46. Kule), Alao Dabani (56. Hašek), Aubrecht (67. Doubek) Karty Domácí: Alba Hosté: Deml Rozhodčí Jónasson – Olafs, Hrafnkelsson (ISL) Stadion Estadi Johan Cruyff