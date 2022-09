Plzeň v rozjařeném kotli Camp Nou: polský dynamit i odvaha Vlkanovy

Zkouška dospělosti na půdě Ligy mistrů z plzeňského pohledu proběhla ukončením série 34 zápasů bez porážky. Pět inkasovaných gólů od Barcelony znamená vyrovnání nášupů od Bayernu, Realu či AS Řím. Viktoria těžký zápas na Camp Nou odmakala, zároveň poznala sílu světové extratřídy. Co úvodní duel ve skupině mezi evropskou smetánkou ukázal?

Síla polského dynamitu

Robert Lewandowski… Jak zkrotit polský dynamit? Všichni vědí, co je jeho síla, jak má výjimečné zakončení. Jenže je to podobné, jakože Lionel Messi hraje „jen“ levou nohou. Připravujete se na to, ale kvalitu a fotbalovou dokonalost stoprocentně eliminovat nedokážete. Lionel Messi nasázel Plzni hattrick před jedenácti lety v odvetě v Edenu, Lewandowski slavného předchůdce v dresu Barcelony napodobil ve středu. Utkání s Plzní rozhodl, proměnil prakticky všechny šance, do jakých se dostal. „Na své pozici je to nejlepší útočník na světě. Jeho výběr místa v pokutovém území, rychlost s balonem i zakončení je fenomenální. Není jednoduché ho bránit,“ smekl plzeňský trenér Michal Bílek.