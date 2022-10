Bílek: Chceme hrát odvážně. Staněk a Hejda s námi ještě netrénovali

Existuje šance, že středeční zápas stihnou?

„Od zranění ještě ani jeden z nich neabsolvoval trénink s týmem. Dneska je čeká první, pak sami řeknou, jak se cítí.“

Pokud by Lukáš Hejda nemohl a v základu zůstal Tijani – uvažujete o variantě se třemi stopery?

„Tijani hrál už v Teplicích ve tříčlenné obraně a vedl si tam velmi dobře, také poslední zápas (proti Boleslavi, Plzeň hrála na čtyři obránce) odehrál dobré utkání. Také je to varianta, jak bychom mohli nastoupit.“

Jakým způsobem se dá Bayern zpomalit?

„V prvním utkání ukázali obrovskou sílu v přechodu do útoku, Po ztrátě balonu chodili do bleskurychlého protiútoku v pěti, šesti hráčích. Všichni hráči do ofenzivy jsou silní běžecky, rychlostně, na to si musíme dávat velký pozor. Po ztrátě míče musíme vytvořit co největší tlak na balon a pokusit se ho co nejrychleji získat zpátky. Ofenziva Bayernu je i o středových hráčích, mají nebezpečné náběhy na hrot. Tohle všechno musíme eliminovat.“

Po utkání na Bayernu jste mluvil o tom, že se podíváte, co ve vaší hře změnit. Na co jste přišli?

„V defenzivě je nesmíme pouštět do rychlých přechodů do útoku, o kterých jsem už mluvil, v tom mají obrovskou sílu. Na druhou stranu hrajeme doma, chceme sehrát lepší utkání i dosáhnout lepšího výsledku než v prvním zápase. Budeme se snažit hrát odvážně, co nejrychleji a co nejvíc ohrožovat soupeřovu branku. Bayern je obrovská síla, značka, vynikající tým. Hrajeme doma, chceme potěšit naše fanoušky.“

Bayernu chybí oproti zápasu v Mnichově pět hráčů, bude v pozměněné sestavě slabší?

„Pravděpodobně nastoupí bez několika hráčů, ale zase už jsou k dispozici Kimmich a Müller (do prvního zápasu nemohli kvůli pozitivnímu testu na covid). Bayern má kvalitní kádr, neočekávám u nich změny ve způsobu hry, ten mají jasně daný a budou hrát stejně jako v prvním zápase.“

Zdůrazňujete hráčům nutnost být kompaktní zejména uprostřed pole, odkud Bayern hodně hrozil?

„Chceme být kompaktní v každém zápase. Na Bayernu jsme měli hodně problémů, prostory jsme nechávali v dost situacích otevřené. Je to ponaučení do středečního zápasu. Musíme hrát pozorně, kompaktně, nedělat chyby a po zisku balonu být klidní tak, abychom nešli hned do ztráty a nebyli zbytečně pod tlakem. Očekávám od našeho týmu lepší ofenzivu, že budeme daleko odvážnější.“

Co pro Plzeň znamená Liga mistrů? Něco se v soutěži naučíte, nebo vás spíš tíží debakly?

„Jsme maximálně spokojení s tím, že jsme se do Ligy mistrů dostali, máme tu čest zahrát si takové těžké zápasy. Ti, co nastoupí, odvedou maximum. Hodně se těšíme, jsme rádi, že tady můžeme přivítat jeden z nejlepších týmů na světě a možná jednoho z největších favoritů celé Ligy mistrů. Pro všechny Plzeňáky to bude obrovská událost, uděláme maximum pro dobrý výsledek. Zahrát si proti takovým skvělým klubům je čest, hodně nás to posílí, pro všechny v klubu je to obrovská zkušenost.“