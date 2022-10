Divočina v LM: sudí zrušil konec, Atlético ale selhalo. Hložek se zvedá

V pátém kole základních skupin Ligy mistrů zavítal německý Leverkusen na Estadio Metropolitano, kde své domácí zápasy hraje Atlético Madrid. Už před výkopem tohoto utkání měly oba celky jasno. Podvečerní výhra Porta na hřišti Brugg (4:0) předeslala, že jen vítězství zajistí jednomu z aktérů naději na postup do jarního play off. Adam Hložek nastoupil v dresu Bayeru opět v základní sestavě, Patrik Schick sledoval remízu 2:2 jen z lavičky náhradníků. Koncovka zápasu byla vskutku kuriózní.

Ani jeden ze soupeřů neprožívá nejšťastnější období. Atlético začíná ve španělské lize ztrácet na Real Madrid i Barcelonu a o krizi Leverkusenu toho bylo napsáno mnoho. Tento zápas se jevil pro oba celky důležitým, aby vystoupily z letargie a bojovaly dál o další posun do jarní fáze Ligy mistrů. Nepoštěstilo se.

Po dvojitém konečném hvizdu mohli mít svěšenou hlavu oba trenéři. Xabi Alonso i Diego Simeone cítili šanci, kterou ale jejich týmy promarnily možná i na pozadí skutečnosti, v jakém se nacházejí rozpoložení.

Více ze hry měli Colchoneros, ale tento obraz hry se očekával, navíc domácím nic jiného nezbývalo, když hned v první desetiminutovce se prosadil hostující Moussa Diaby. Podobně jako v posledním bundesligovém kole proti Wolfsburgu mu na gól přihrál Adam Hložek a Xabimu Alonsovi se tak rýsuje zajímavé spojení, protože Diaby s Hložkem si evidentně v útoku dokážou vyhovět.

Za chvíli na to vyrovnal Yannick Carrasco po přiťuknutí Antoina Griezmanna, ale defenziva atletů nefungovala dle zvyklostí, protože neuplynula ze zápasu ani půlhodina a po průniku do vápna se prosadil hostující Callum Hudson – Odoi. Die Werkself tak znovu vedli a jednogólový náskok do konce první půle udrželi.

Po přestávce přišel očekávaný tlak domácích a gól Rodriga de Paula. Simeoneho ovečky gól nakopl. Jestli se chtěli farmaceuti ukázat ve zlepšeném defenzivním světle, vycházelo to. Špatnou formu Leverkusenu však neodnesl jen Patrik Schick, ale od začátku nehrál ani Jonathan Tah, jenž dosud vládl obranným šikům Bayeru se železnou pravidelností.

Zbytek zápasu se nesl v duchu obléhání pokutového území hostí. Leverkusen spíše čekal na protiútoky a postupná střídání Xabiho Alonsa demonstrovala, že by španělský lodivod bral remízu.

Když už to vypadalo, že zápas skončí bez dalších průtahů, přišel málo vídaný obrázek. Zkušený francouzský sudí Clément Turpin po odpískání konce zápasu ještě zbystřil, řešil jednu ze situací po posledním rohovém kopu ve vápně Leverkusenu s videem. Skleslý Diego Simeone ploužící se do útrob stadionu situaci viděl a pookřál. Věděl svoje, řešila se totiž potenciální ruka Piera Hincapieho.

Turpin odběhl k obrazovce a v mžiku měl jasno, ekvádorský bek ve službách Leverkusenu sice jen nepatrně vychýlil rukou dráhu míče, ale to stačilo, aby dle francouzského arbitra ovlivnil hru a krutá penalta byla na světě.

Rozeběhla se už devátá minuta nastavení, když si míč na penaltový puntík stavěl Belgičan Carrasco. Ve středečním večeru už Hrádeckého jednou překonal, ale bylo jistě složité zkoncentrovat se na tak těžký okamžik poté, co už jste jednou nohou v kabině. Carrasco situaci neustál, trefil Hrádeckého a sřídající Saúl Ňiguez pak hlavou orazítkoval jen tyč. Piero Hincapie na svůj twitterový účet sdílel příspěvek, který vysvětloval mnohé.

Podruhé už oznámení konce zápasu platilo a smutný hrdina Carrasco sledoval euforii Leverkusenu. Po duelu jej podpořil kolega ze záložní řady de Paul. „Není to Yannickova chyba. Na kopání penalt v takovém závěru musíte mít koule.“

Svého svěřence se zastal i kouč Simeone a pozitiva našel také u dalších hráčů. "Yannick odehrál skvělý zápas a vrátil se na svou nejlepší úroveň, což je pro nás uspokojivé. Dobře hráli i De Paul, Kondogbia a oceňuji úsilí Moliny. Po takovém výsledku se sice pozitiva hledají těžko, ale jsou tam."

Bayer přežil klinickou smrt a penaltová loterie se po dlouhé době přiklonila na jejich stranu. Poslední tři pokutové kopy, které měli hráči Leverkusenu k dispozici, totiž gólem neskončily.

Xabi Alonso bojovnost svých svěřenců ocenil. „Připravovali jsme se na těžký zápas, ve kterém oběma týmům šlo o hodně. Nakonec to byl šílený večer a svým charakterem jsme zachránili remízu. Jsem hrdý a šťastný, udělali jsme, co jsme mohli.“

Adam Hložek na hřišti tentokráte vydržel do 89. minuty, kdy byl vystřídán. Patrik Schick do zápasu nezasáhl. Těžko odhadovat, jestli byl český útočník už stoprocentně fit a připraven hrát, nebo zda se jednalo o taktický záměr Xabiho Alonsa.

Leverkusen zůstává ve skupině poslední, ale už 1. listopadu bude moci v domácím zápase s Bruggami bojovat alespoň o přemístění do Evropské ligy.