Hložek pod Alonsem roste. Zlepšil přihrávky, je aktivnější a soubojovější

Poprvé pod novým trenérem v základní sestavě a hned premiérová asistence v dresu Leverkusenu. Adam Hložek využil zranění Patrika Schicka a v sobotu proti Wolfsburgu patřil k tahounům Bayeru. „Byl to jeho nejlepší bundesligový výkon. Nejen díky krásné nahrávce na gól,“ chválil Hložka deník Bild. Bayer ovšem opět doplatil na vlastní chyby a s „vlky“ pouze remizoval 2:2.

Tři zápasy trpělivě naskakoval Adam Hložek z lavičky, než se Xabi Alonso rozhodl dát českému talentu možnost naplno se ukázat od úvodního hvizdu. A letní posila „lékárníků“ svým výkonem rozhodně nezklamala. „Odvedl spoustu práce,“ všiml si magazín Kicker, který minulý týden naopak káral Patrika Schicka za jeho laxnost.

Nejlepší český fotbalista za uplynulou sezonu si však při čtvrtečním tréninku poranil stehenní sval a utkání s Wolfsburgem vynechal. „Není to nic vážného. Doufáme, že ve středu bude k dispozici pro utkání Ligy mistrů,“ osvětlil situaci sportovní ředitel Simon Rolfes.

Schickovo místo tak zaplnil Hložek, jenž byl od začátku vidět. Z pozice hrotového útočníka nejprve ukázal poctivý návrat do defenzivy a důležitý zisk míče. Několik minut na to předvedl i svůj ofenzivní um, když ve vápně Wolfsburgu stáhl odražený míč a předložil ho do skvělé šance Jeremiemu Frimpongovi, kterého vychytal Koen Casteels.

Svou premiérovou asistenci v novém působišti tak Hložek slavil až o pár desítek sekund později, kdy skvěle narazil Moussovi Diabymu, jenž napravil svou neproměněnou penaltu a otevřel skóre.

Leverkusen proti Wolfsburgu kopal již šestý pokutový kop v tomto kalendářním roce, avšak ani jeden neproměnil. „Snad budeme proti Atlétiku zahrávat další,“ pravil podrážděně Xabi Alonso směrem ke středečnímu duelu Champions League.

Bayer totiž srazily laciné inkasované branky, kdy si nejprve nešikovně vstřelil vlastní gól Robert Andrich a po změně stran poslal hosty do vedení z penalty Max Arnold. Čtvrt hodiny před koncem se však fotbalová spravedlnost přiklonila na stranu domácích a Frimpong srovnal na konečných 2:2.

„Je důležité, že jsme ukázali náš charakter a zaslouženě srovnali. Náš výkon měl spoustu energie a pomohli nám hráči z širšího kádru, které budeme v dalších nabitých týdnech hodně potřebovat,“ dal španělský mistr světa z Jihoafrické republiky naději Hložkovi, že dostane další příležitosti.

Proti Wolfsburgu totiž překvapivě střídal už po hodině hry, přestože patřil k nejlepším domácím hráčům. „Byl to jeho nejlepší výkon v Bayeru a to nejen díky skvělé asistenci,“ chválil Hložka deník Bild.

Hložkovu zlepšující se výkonnost potvrzují i statistiky – pod Xabim Alonsem je dvacetiletý šikula na hřišti mnohem aktivnější. Podstupuje více soubojů, častěji se pokouší o driblink a razantně zlepšil přihrávky. Mohl by se tak stát klíčovou postavou, která vytáhne Bayer z bojů o záchranu do pohárové Evropy.