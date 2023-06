Ujfaluši o finále LM: Inter si zasloužil víc. Haaland byl neviditelný muž

Jak jste si užil finále Ligy mistrů přímo v Istanbulu?

„Perfektně. S televizním týmem jsme měli spousty vstupů, byli ve fanzónách, což je úžasný zážitek hlavně pro fanoušky na místě. Organizačně to na stadionu zvládli Turci velice dobře, nikdo nevletěl na hřiště ani nedošlo k jiným větším problémům, byli na to velice dobře nachystaní.“

Co atmosféra na stadionu? Hrálo se na tom olympijském, který ale není domovem Galatasaraye, kde jste odehrál dvě sezony a dokonce dělal kapitána.

„Výborný. Opět se potvrdilo, že Italové jsou fantastičtí fanoušci. Spíš mě zklamali příznivci Citizens, málo, opravdu málo fandili. Italové jeli něco podobného, jako při finále Konferenční ligy v Praze, kde hrála Fiorentina proti West Hamu. To bylo úžasné.“

Poznávali vás fanoušci ve fanzóně?

„Ale jo, rozdal jsem pár autogramů. Když se zapnula kamera a rozsvítilo světlo, upoutalo to velkou pozornost. Někteří fanoušci Galatasaraye mě poznali. Bylo to příjemné. Fanzónu jsme navštívili den před zápasem, takže toho nebylo moc.“

Jak vás bavila práce před kamerou v místě zápasu?

„Je to trošku něco jiného, ale byla to velice příjemná zkušenost. Člověk si na to musí trošku zvykat, ale není to jako práce komentátorů, ti to mají podstatně horší. Přípravy, data, informace, aby člověk říkal věci tak, jak se mají a bylo to zajímavé. Tohle je podstatně větší makačka, než co jsem měl za úkol já.“

A samotný zápas?

„Tam jsem očekával trošku víc. Inter to zvládl perfektně