Sparta zná soupeře ve 3. předkole LM: FC Kodaň, nebo islandský mistr

Sparta už zná první překážku na cestě do skupiny Ligy mistrů. Pondělní los 3. předkola přisoudil Letenským vítěze dvojzápasu mezi islandským Breidablikem a dánským mistrem FC Kodaň. První zápas odehraje pražský tým venku (8., nebo 9. srpna), odvetu pak doma (15. srpna). Pražané se tak vyhnuli tureckému Galatasarayi, který hrozil po rozdělení do losovacích skupin.

Sparťané by na cestě do skupiny museli přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané ve 3. předkole neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Letenští mají jako jediní ze čtyř českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupiny Evropské konferenční ligy.

Sparta byla při losu mezi nenasazenými týmy a po rozdělení mužstev do dvou skupin mohla dostat tři dvojice 2. předkola. Letenští se vyhnuli papírově zřejmě nejtěžšímu soupeři Galatasarayi Istanbul a připadl na ně vítěz souboje mezi islandským a dánským šampionem. Velkým favoritem na postup je Kodaň, která na jaře o čtyři body vyhrála domácí ligu. Postup Breidabliku by byl obrovským překvapením.

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Ligy mistrů? ANO NE

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3. Naposledy na Kodaň narazila z českých klubů Slavia, která si ve skupině Evropské ligy připsala venkovní vítězství 1:0 a domácí remízu 0:0. S Breidablikem si české týmy v pohárech ještě nezahrály.

Souboj s Kodaní by byl velmi speciální pro velkou část realizačního týmu Sparty, dánští trenéři Pražanů v čele s hlavním koučem Priskem by si zahráli proti krajanům. Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 8. a 9. srpna, odvety 15. srpna):

Mistrovská část:

Breidablik (Isl.)/FC Kodaň - Sparta Praha,

Čenstochová/Karabach - Aris Limassol/Borisov,

Zrinjski Mostar (Bos.)/Slovan Bratislava - Šeriff Tiraspol/Maccabi Haifa,

AEK Atény - Dinamo Záhřeb/FC Astana,

Ludogorec Razgrad (Bulh.)/Olimpija Lublaň - Žalgiris Vilnus/Galatasaray Istanbul,

Klaksvík (Faer. os.)/Häcken (Švéd.) - HJK Helsinky/Molde (Nor.).

Nemistrovská část:

Braga - Bačka Topola (Srb.),

Glasgow Rangers - Servette Ženeva/Genk,

Dnipro/Panathinaikos Atény - Marseille,

PSV Eindhoven - Sturm Štýrský Hradec.